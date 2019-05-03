"سموم الإسكندرية" يحذر من زيادة تناول الأطفال مواد كاوية عن طريق الخطأ

حذر مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم، من زيادة معدلات تناول الأطفال للمواد الكاوية والمنظفات عن طريق الخطأ ما يسبب أضرار بالغة لهؤلاء الأطفال.

وقالت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم، إن المركز استقبل 1250 حالة خلال 2018، معظمها من الأطفال خلال أوقات الأعياد والمناسبات.

وأضافت "غانم"، في بيان صادر، اليوم، أن تناول تلك المواد الكاوية من البوتاس ومياه النار تؤدي إلى دخول الطفل العناية الحرجة وإصابته بفشل في التنفس، وثقب في المرئ، وقيئ دموي وضيق أو انسداد المرئ ما يتطلب التدخل الجراحي.

وشددت على عدم وضع تلك المواد في زجاجات مياه، ووضعها في متناول يد الأطفال، وأوضحت أنه ممنوع إجراء غسيل معدة أو إعطاء الطفل المريض أي شيء عن طريق الفم لأنه يدفع الطفل إلى القئ والإصابة بالتهاب رئوي كيميائي وفشل في التنفس وذلك في حالة تناول الطفل تلك المواد.

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