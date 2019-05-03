"ماتت وهي صايمة".. صديقات نور كمال لاعبة "يد الأهلي" المتوفاة تروين سيرتها

"ماتت وهي صايمة".. جُملة ارتبطت، بوفاة نور كمال حافظ، لاعبة فريق كرة اليد "سيدات" بالنادي الأهلي، منذ إعلان الخبر، مساء أمس. كلمات التعازي اجتاحت العديد من صفحات "فيس بوك" ، خاصة من قِبل أقاربها، وصديقاتها، متحدثين عن صفاتها النبيلة، ولحظاتها الأخيرة قبل الوفاة.

أمام مسجد "فاطمة الشربتلي" بالتجمع الخامس، تجمع العديد من صديقات الفقيدة، لتوديعها قبل ذهابها إلى مثواها الأخير، بملامح باهتة، وملابس سوداء. بكاء وعويل، أحضان ومواساة، تلخص مشهد الجنازة، عندما حاول صديقات "نور" مواساة بعضهن البعض، والحديث مع والدتها للتخفيف عنها، راجين من الله الجنة للفقيدة.

"أكتر الملتزمين في التدريبات".. قالتها مي علي جمعة، صديقة الفقيدة بالنادي الأهلي وهي تجهش بالبكاء، موضحة: "ملتزمة جدًا بالتدريبات، وبرة التدريبات، غير إنها كانت مؤدبة وعُمر ما حصل أي مشاكل حولها".

وأضافت، خلال حديثها لـ"هن": " مش محتاجة رأي حد عنها، كانت محبوبة جدًا، وروحها حلوة، ودايمًا بتسيب البهجة مكان ما تكون موجودة".

وتابعت: "آخر مرة شوفتها كان من شهر، والخبر بالنسبة لي كان صدمة، بعد ما فوجئت به على فيس بوك".

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"سلمت البروجيكت بتاعها وكانت مستنية النتيجة"، ملامح يطغى عليها الحزن الشديد، ظهرت على "سلمى" 23 عاما، زميلة الفقيدة، بكلية الفنون التطبيقية، قائلة: "كانت حد محبوب جدا في الجامعة بين الناس، آخر مرة شُفناها من فترة قريبة، بعد ما سلمت البروجيكت، الخاص بالسنة النهائية لينا، لكن ملحقتش تشوف نتيجته، ولا تفرح بنجاحها اللي اعتادت عليه".

واستطردت: "أول مرة المسجد ده يكون زحمة كدة، بشهادة كُل اللي شغالين فيه، وده لوحدة كفاية عشان يثبت حُب الناس ليها، خصوصًا إنها كانت قريبة من ربنا، بتحرص على أداء الفروض كُلها، وكمان ماتت وهي صايمة".

"معرفتها كفاية بالنسبة لنا"، بتلك الجُملة، لخصت، ياسمين عبد الناصر، إحدى لاعبات "سبورتينج"، علاقتها بالفقيدة، قائلة: "أه أنا مش في النادي الأهلي، لكن كل المواقف، والمُباريات اللي جمعتني بنور، تخليني أقول إنها نقية جدًا، ونضيفة عن ناس كتير، فعلًا كان معرفتها كفاية بالنسبة لي، وبالنسبة لأي حد عرفها".

وكان ياسر صلاح، رئيس جهاز فريق النادي الأهلي لكرة اليد، أعلن عن وفاة الفقيدة، مساء أمس، دون سابقة مرض، مقدمًا التعازي لأسرتها، متمنيا أن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر السلوان.

وشُيعت جنازة لاعبة يد الأهلي، ظهر اليوم، عقب صلاة الجمعة، بمسجد فاطمة الشربتلي، وسط حضور كبير من أعضاء مجلس النادي الأهلي.

بالأمس كانت تستند عليها.. والدة نور كمال لاعبة "يد الأهلي" تشيعها لمثواها الأخير

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