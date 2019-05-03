اخبار جيدة تلائم احلامك خلال هذا الشهر

مهنياً: تتحسّن اوضاعك هذا الشهر على مختلف الاصعدة. تشعر بالميل الى الحركة والتحرّك بطريقة ايجابية فتُقدم على مبادرات شخصيّة تحرّرك من قيود سابقة، مستفيدًا من اخطائك الماضية، مدركًا اهمية التعاطي المباشر مع شؤونك، بعيدًا عن التكليف. تفتح لك افكار برّاقة

الابواب على مصراعيها، وتدعمها شخصيتك الفذّة وإصرارك على النجاح وحيويّتك الكبيرة التي تتعزّز في المجالات الجمالية والفنيّة على الأخصّ، إذ قد تبرز موهبتك وتزداد فرص النجاح والتحليق وتقوى شعبيّتك. لحسن الحظّ أنّ جاذبيّتك تلعب دوراً في إستقطاب الفرص والناس إليك، فإذا أقدمت على مفاوضاتٍ ما، فتلعب شخصيّتك دوراً في إنجاح بعض الخطط وتتلقّى التهاني على أفكارك المبدعة والخلّاقة.لكن سوف تهدّدك الشمس من برج الجوزاء في القسم الثاني من الشهر من برج خصمك وتدعوك إلى الحذر، والتروّي والإنتباه من الحوادث والأضرار. إنتبه لصحّتك وكُن رقيقاً في مقاربتك بعض المواضيع المهنيّة والشخصية. تضطرّ ربما، إلى إعادة ترتيب شؤونك وإلى وضع أُسس جديدة لعلاقتك مع الآخرين، وربما تمرّ بإمتحانٍ يجب أن تنجح فيه حتّى تتولّى مسؤوليةً تصبو إليها، أو إذا كنت طالباً فقد تحضّر نفسك لهذا الامتحان المهمّ جدّاً بالنسبة إليك. إلّا أنّ الكواكب ما زالت تعاكسك وتخفّف من الوهج الذي تريده في محيطك، وتتسبّب ببعض العثرات وتقلّل من قيمة المجهود الذي تبذله.

عاطفياً: لن تكن سهلة بداية هذا الشهر وذلك لكثرة الضغوط المتنوّعة مع وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الذي يجعل الامور اقل وهجا ما يجعلك مزاجي وقد يصعب التفاهم معك لذلك كن حذرا خاصة وان المتطلبات والمسؤوليات سوف تكثر وتتزامن ما يجعلك حائرا ضائعا للعازب يترتب عليك معرفة التنسيق جيّداً بين الواجبات وتحديد الأولويات. قدّم الدعم وبعض التنازلات أو التسويات رغبة منك في توطيد العلاقات وحمايتها. لكن سوف تمارس جاذبيّة كبيرة، مع انتقال الزهرة ابتداء من تاريخ 17 الى برج الثور يغازلك ويبعث إليك بتحياته، فإذا

كنت وحيداً فتجد مَن يطرب قلبك، وتلتقي بأشخاصٍ ينالون إعجابك وتقضي أوقاتاً حلوة معهم كما مع بعض المقّربين. تتحدّث الكواكب عن مصالحة في محيطك العائلي وعن ودٍّ يجمعك مع الشريك. تتاح لك فرص للخروج والتسلية وتلبية الدعوات والمشاركة في المناسبات.