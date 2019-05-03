تحتل موقع مناسب خلال هذا الشهر

مهنياً: يدعوك القسم الاول من الشهر الى إلى الصبر والتعاون مع الاخرين والتنازل بعض الشيء مع وجود الكواكب مجتمعة في الثور المواجه لبرجك الذي قد يولّد لك بعض المتاعب ويحرمك من قدرة على المصارحة بأمرٍ عزيز عليك. تضطرّ إلى القيام بجهودٍ لتسوية بعض الأمور، وقد يثير أحدهم إستياءك وغضبك ثمّ تلجأ إلى عمليّة إقناع عقيمة، فلا أنت قادرٌ على فرض ما تريد بقوّة، ولا الآخرون مستعدّون للإصغاء إليك والموافقة على ما تقدّمه.تتبدل الاحوال الفلكية من سلبية الى ايجابية مع انتقال الشمس الى برج الجوزاء ما يعني لقد آن الأوان لتحدث تغييرًا في حياتك اذا شئت ذلك. قد تقوم بخطوة استثنائية او تسافر سعيا لجديد. تحصل على ما تريد، سواء كانت موافقة مثلاً او منصبًا تتمناه او مرتبة او موقعًا، او تجاوبًا مع رغبة لك او فكرة او مشروع. ان وجود الشمس في بيت الحظ يعني المزيد من الربح والمكاسب والحظوظ وفرص الانتصارويساهم في تطوير اعمالك على مختلف الاصعدة هذه الاجواء تهيّئ لتغيير مهمّ في حياتك يحصل بطريقة غير متوقّعة واستثنائية.

عاطفياً: يحمل اليك كوكب الزهرة المتنقل في برج الحمل وعودا بازدهار عاطفي وانسجام ومفاجآت حلوة قد يكون القلب سعيداً او قد تكسب قلباً يتحوّل مع الوقت الى قدر عاطفي محتوم

والى زواج تعقده قريباً يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام في أثناء الاجتماعات والسهرات والمناسبات. لكن مع انتقال كوكب الزهرة الى مواجهة برجك من الثور قد تخفي سرّاً عن الشريك، أو تحاول أن تحتوي بعض الشائعات التي ترنّ هنا وهناك. كذلك من الممكن أن تنقبض قليلاً أو تنعزل باحثاً عن الوحدة، وأن تعيش حنيناً إلى الأيام الماضية. قد تلتقي بحبيب سابق أثناء دعوة إجتماعيّة أو خلال احتفالٍ ومناسبة. يسود جوّ من اللّا إستقرار والحيرة حولك. لحسن الحظّ أنّ الأصدقاء هنا لطمأنتك وتسليتك. تضطرّ إلى التأقلم مع ظرفٍ جديد يجعلك مضطرّباً ويشوّش الأفكار. وقد يكون النصف الثاني من الشهر حافلاً بالخلافات والتحدّيات الكبرى.