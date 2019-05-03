تسعد بنتائج مشجعة خلال هذا الشهر تسعد بنتائج مشجعة خلال هذا الشهر

مهنياً: يتناغم اورانوس الشمس وعطارد مع بلوتون في برجك، ويشيران إلى فترة رائعة من الاستقرار والنجاح وتغني حياتك المهنيةوالمالية فتعبّر عن نفسك مرتاحاً، انه شهر جيّد مليء بالإيجابيات، تحمل إليك تنفيذاً لوعد سابق وتحقيقاً لرغبة طالما سعيت إليها. تعمل بلا هوادة، إلّا أنّك تقطف ثمار جهودك وتترك انطباعاً جيّداً لدى مَن يعنيه الأمر. تُشكر على عطاءٍ ما، خاصّةً وأنّك تجد الحلول في حال طرأت مشكلة في العمل وأصابت الكثيرين. تتلقّى التهاني يا عزيزي فيعترف الكثيرون بفضلك ويمدحون مهارتك. وقد تحصل على مستندٍ مهم تبحث عنه أو على موافقة بعد طول انتظار. أمّا إذا كنت مرشّحاً لمنصب أو متقدّماً لعمل، فقد يُسعدك جواب إيجابي أو تنجح بامتحان المرور.. إذا شعرت طوال الشهر أنّ جهودك تذهب سدى، فيجب أن تتخلّى قليلاً عن المواجهة وأن تترك الأمور تسير على سجيّتها حتى تتحسّن تلقائيّاً. بمعنى آخر، تبدو نصيحة الفلك الآن عدم التحدّي والصبر وتجنّب التوتّر ومراجعة الطبيب عند الشعور بأي وهن.

لحسن الحظّ أنّ المعنويات تبقى عالية طوال الشهر، فتتخطّى أية محنة بأعصابٍ متينة ونزعة تفاؤليّة ملفتة.

عاطفياً: قد تصبح العلاقة في خطر اذا استمريت في انتهاج اسلوب سيء في التعاطي مع الشريك ولا تتركه لهواجسه وافكاره المشوشة حاول ان توضح له الامور الغامضة ان وجود كوكب الزهرة في الحمل يسبب لك بخضات عائلية اجتماعية وشخصية فلا تتردد بتلطيف الاجواء للعازب , حاذر من الفوضى والفتور والكلام المبهم الذي يولد التباسات سارع الى اعادة الامور الى مجاريها الطبيعية والى تصحيح العلاقات التي تزعزعت مؤخراً. لكن ابتداء من تاريخ 17 مع انتقال كوكب الحب الى برج الثور الصديق سوف تسوّي بعض سوء التفاهم الماضي، وتنطلق سعيداً وواثقاً. تسمع كلمات الغزل ويتقرّب منك الأحباء وأفراد العائلة. كذلك ينقل إليك أحدهم خبراً ممتازاً يسعدك. وإذا كنت وحيداً فقد يغيّر أحد اللقاءات مصيرك العاطفي جذرياً. تفتح باب الحبّ على مصراعيه وتتقبّل الآتي بروحٍ إيجابية وتحسم أمرك بدون أيّ تردد، فتلبّي رغبات قلبك بدون التقيّد ببعض الممنوعات