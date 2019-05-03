قيود ونزاعات في انتظارك خلال هذا الشهر

مهنياً: لن يكون سهلاً بلوغ الأهداف في هذا الشهر، فالتأثيرات الفلكية للمربع الفلكي بين الكواكب المريخ والمشتري تبدو سلبيّة وتشتدّ خلال هذا الشهر، فما عليك إلّا اعتماد الليونة في تصرّفك والمحافظة على معنوياتك مرتفعةً في كل الحالات. لحسن الحظّ أنّك تتصرف بإيجابية وتتعامل مع المستجدّات بدون استسلام. فما عليك الا الاعتناء بسلامتك وصحّتك وعدم إهمال أيّ عارض حتّى لا يتفاقم أمرٌ يبدو بسيطاً وإبقَ متيّقظاً ولا تدع أحداً يتنصّت عليك. ربما تناقش مشاريع دقيقة وتخاف على خصوصيّاتك من العيون المراقبة. إنّ المربع الفلكي قد يُثير بعض الإشكالات ويعترض طريقك قليلاً، فترى مشروعاً لك يتعثّر أو يتراجع، ويعكّر عليك صفو اتصالاتك أو يجعل أحد المفاوضين ينسحب من مشروع أو يتراجع عن وعد. فكأنّك تنتظر أمراً لا يتوفّر لك أو شخصاً يتأخّر وصوله من بعيد. إذا أردت نصيحة الفلك فيجب أن تعلّق بعض الأعمال حاليّاً إذا شعرت بالعثرات. ربما تضطرّ للدفاع عن نفسك وتكشف عدواً مقنّعاً بزيّ صديق.

عاطفياً: يكون القسم الاول من الشهر رومانسيا بإمتياز مع وجود الزهرة فيالحمل الصديق حتى تاريخ 16 ويولد فيك طاقة للحب وجذب الانظار والقلوب ويجعل الشريك يهتم بك فتطمح الى المزيد من العطاء والحب والتناغم وستلقى مساعيك ترحيبا وقبولا وسوف يبادلك الاهتمام والدعم للعازب يتحدث كوكب الحب عن خبر او حدث سار يتعلق في حياتك الشخصية وقد تلتقي بشريك العمر في مكان عام او مؤسسة صحية انه اسبوع واعد بانشراح وبجو ايجابي على صعيد التعارف والصداقات. أمّا قدرك العاطفي فيعرف جوّاً خاصاً كما يحمل إليك

نصيحة، وهي ترك الأمور تتبلور على سجيّتها، إنّ انتقال ككب الزهرة الى برج الثور يدفعك لأنّ تعبّر عن حبّك بصورةٍ مادية أيضاً. تقدّم عنايتك وتطلب بالمقابل اهتماماً مماثلاً. وربما يعني الوضع الفلكي مساعدة مادية يقدّمها لك أحد الأحبّاء.