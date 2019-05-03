من 13 مليون لـ5 مليارات دولار.. قائمة بأغنى أفراد العائلات الملكية في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تمثل العائلات الملكية حول العالم لشعوبها رموزًا لبلادها، وتحظى بتقدير واحترام واسع لدى قطاع كبير منهم، لذا يهتم الجماهير بمتابعة أخبارهم ومعرفة كل شيء حولهم، مهما كانت أمور تبدو صغيرة أو حتى شخصية.

وفي هذا الموضوع نتطرق إلى ثروات العائلات الملكية، تحديدًا إلى أغلى 10 أفراد في أوروبا، وفق ما نشره موقع "Cnbc".

- الملك فيليب (بلجيكا)، ثروته 13 مليون دولار

- الملك فيليب السادس (إسبانيا): ثروته 20 مليون دولار.

- الملك هارالد الخامس (النرويج)، ثروته 30 مليون دولار.

- الملكة مارجريت الثانية (الدنمارك)، ثروته 40 مليون دولار.

Advertisements

- الملك كارل السادس عشر (السويد)، ثروته 70 مليون دولار.

- الملكة بياتريكس (هولندا)، ثروته 200 - 300 مليون دولار.

- الملكة إليزابيث الثانية (إنجلترا)، ثروتها 500 - 600 مليون دولار.

- الأمير ألبرت الثاني (موناكو)، ثروته مليار دولار.

- الدوق هنري (لوكسمبورج)، ثروته 4 مليارات دولار.

- الأمير هانز آدم الثاني (ليختنشتاين)، ثروته 5 مليارات دولار.