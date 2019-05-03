كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 مايو 2019 07:38 مساءً - تبحث العديد من السيدات عن لوك مكياج مميز يضفي الاشراق على اطلالتهن. مكياج سهرة ذهبي هو الخيار الانسب لتكوني متألقة في السهرات. اتبعي خطوات مكياج ناعم ذهبي للسهرات.

- اولاً قومي بوضع برايمر لترطيب البشرة بعد ذلك طبقي الكونسيلر على البشرة ووزيعه باسفنجة البيوتي بلندر عن طريق التربيت.



- بعد ذلك طبقي الكونسيلر تحت منطقة العينين ثم الكونتور باللون البني الرمادي لتحديد قسمات الوجه طبقيه على خط شعر الجبين بشكل نصف دائري وارسمي خطا مائلا من الاذن باتجاه طرف الفم وعلى جانبي الانف.

- بعد توزيع الكونتور طبقي البودرة الحرة المثبتة للمكياج.



مكياج عيون للسهرة

- لـ مكياج العيون طبقي اساس باللون الباج ثم طبقي الظلال باللون البني الموكا على كسرة العين في الزاوية الخارجية، بعد ذلك وزعي ظلالا باللون الذهبي على ثنية العين باتجاه الزاوية الداخلية واضيفي فوقها مزيداً من الجليتر الذهبي.

- ارسمي داخل بطانة العين بالقلم الباج النيود وتحت الرمش السفلي للعين طبقي ظلال باللون البني الموكا ايضاً.

- لتكثيف الرموش طبقي الرموش الاصطناعية وكثفيها بـ الماسكرا.



- لاحمر الشفاه طبقي الروج باللون الاحمر اللماع الذي يليق كثيرا مع مكياج ناعم ذهبي للسهرات .

- لاطلالة مشرقة لا تنسي تطبيق الهايلايتر على تفاحتي الخدين وعند دمعة العين الداخلية وعلى جسر الانف.

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