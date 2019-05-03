مكياج العيون الغائرة.. اليكِ طريقة التطبيق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 مايو 2019 07:38 مساءً - تتميز صاحبات العيون الغائرة بسحر وجاذبية عيونها. و يُعد مكياج العيون الغائرة من أصعب أنواع مكياج العيون، لأن أي خطأ بتطبيق المكياج قد يكون السبب بتصغير عينيكِ وجعلها تبدو غائرة. يتميز هذا النوع من المكياج بانه يظهر جمال العيون الغائرة، لذلك يجب معرفة كيفية تطبيق مكياج العيون الغائرة ، فتعرفي الى الطريقة.



1- استخدام برايمر الظل (الآيشادو)

كل فتاه تطمح أن يبقى مكياجها جميل على وجهها لساعات طويلة، وخصوصاً الآيلاينر والآيشادو، لذلك ننصحك بتطبيق البرايمر الخاص بالجفون قبل البدء بعملية تطبيق المكياج للعيون الغائرة وزعي القليل من البرايمر على جفونك، هذه الخطوة لا تعتبر فعالة فقط للعيون الغائرة بل هي مفيدة لكل أنواع العيون في تثبيت المكياج لمدة طويلة.





2-- تطبيق الآيلاينر على الجفن العلوي ولكن

في حالة العيون الغائرة يجب عدم تطبيق الآيلاينر على كل الجفن، بل قومي فقط برسم الآيلاينر على الزاوية الخارجية وتجنبي تعبئة الزاوية الداخلية لأنها ستمنحك عيونك صغيرة وغير طبيعية.



3-إخفاء الهالات السوداء

إخفاء الهالات السوداء أمر هام للغاية عند تطبيق مكياج العيون الغائرة، لأنها ستبرزهما للخارج وتعطيهما جمالاً وسحراً طبيعياً متناسقاً مع ملامح الوجه، ما عليك سوى استخدام خافي العيوب ( الكونسيلير) بعد تطبيق البرايمر، من ثم تطبيق الفاونديشن لإعطاء إضاءة جميلة تحت العين والتي ستعمل على ابراز العيون الغائرة.





4- استخدام ألوان مشرقة

استخدام الألوان الزاهية والمشرقة يقوم بإبراز عينيك وزيادة إضائتهما، وخصوصاً إذا كانت العيون غائرة فهي بحاجة لإبرازها، ابتعدي عن الألوان الغامقة كالأسود قدر الإمكان لأنها ستزيد الأمر سوءاً.







5- المسكارا

المسكارا هي الصديق المقرب للعيون الغائرة، قومي بإستخدام المسكارا وتطبيقها أكثر من مرة على رموشك لأنها ستعطي عينيك منظراً جميلاً ومشرقاً، ولا تنسي كبس الرموش بالمكبس الخاص الذي سيزيدها رونقاً.





6- خط رفيع من الآيلاينر

عند تطبيق الآيلاينر على الزاوية الخارجية للعين تأكدي من رسم خط رفيع وليس سميك، كذلك قومي بتوجيه الزاوية الخارجية للأعلى بخط الآيلاينر ليعطي عينيك بروز للخارج واتساع إضافي.



7- الرموش الإصطناعية

الرموش الطويلة تبرز العيون الغائرة للخارج، كما تعطي حجماً جميلاً للعين، قومي بإستخدام الرموش الإصطناعية إذا كانت رموشك قصيرة، وركزي على كثافتها بالزاوية الخارجية للعين.

قدمنا لك عزيزتي 11 خدعة يمكنها أن تحل مشكلة العيون الغائرة، وستقوم بإخفاء عيوبها وابرازها للخارج بشكل جميل وجذاب، إذا كنتِ من أصحاب العيون الغائرة فلا تجعلي من ذلك عقدة أو مشكلة فقط قومي بتطبيق الخدع السابقة واستمتعي بجمال عينيكِ.

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