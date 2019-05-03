بديل مزيل المناكير بهذه الطرق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 مايو 2019 07:38 مساءً - تبحث الكثيرات من النساء عن بديل مزيل المناكير ويتخوفن من المواد الكيميائية الموجودة داخل مزيلات طلاء الأظافر الصناعية.



هناك طرق الطبيعية لـ بديل مزيل المناكير، دون الاضطرار لاستخدام الأسيتون، الذي يتسبب حتمًا في جفاف الأظافر وهشاشتها، فتعرفي اليها :





- العطر

مادمتِ قررتِ اللجوء لهذه الوسيلة في إزالة طلاء الأظافر، فلتعلمي أنه من الضروري أن يكون العطر مركزًا، وذلك بعيدًا عن الأنواع المركبة أو المغشوشة.

فقط قومي برشه على قطعة من القطن، وامسحي أظافركِ مثلما تستخدمين الأسيتون.





-الليمون والخل

أما هذه الطريقة فلا تختلف في سهولتها كثيرًا عما سبق، كل ما هو عليكِ، أن تعصري ليمونة ثم أضيفي إليها القليل من الخل.

بعد ذلك اغمري أظافركِ في الخليط مدة 30 دقيقة، ثم اضغطي بقطنة عليها، وستلاحظين إزالتها بسهولة.

ولكن لا تنسي بعد الانتهاء، وضع يديكِ في ماء دافئ.





- مزيل العرق

إذا لم تتوفر لديكِ العناصر السابقة، يُمكنكِ استخدام المزيل أيضًا في التخلص من الطلاء بصورة آمنة.

فقط رشيه على أظافركِ واتركيه عدة دقائق، ثم عاودي المسح بقطعة قطنية، وستلاحظين إزالته بسهولة معكِ.

من المهم جيدًا عقب القيام بهذه الخطوة، استخدام الزيوت الطبيعية والمرطبات على أظافركِ، منعًا لجفافها.







- الماء والصابون خلال الاستحمام

تحتاج هذه الطريقة إلى اعتماد المياه الساخنة عند الاستحمام؛ حتى يلين الطلاء تحت تيار المياه.

وعقب عدة دقائق من الفرك، سيزول الطلاء تمامًا، أما في حال رغبتكِ استخدام عنصر مساعد، يمكنك إحضار إسفنجة مع الصابون لفرك الأظافر.



- الليمون والماء الدافئ

عند اللجوء لهذه الطريقة، فقط قومي بنقع أظافر يدكِ في الماء الدافئ لمدة ٣ إلى ٦ دقائق ليلين الطلاء، ثم قومي بفرك الأظافر بشرائح الليمون.

من مميزات هذه الطريقة، أنها تعد بمثابة بديل مزيل المناكير ، ولكن لا تنسي بعد ذلك أهمية ترطيب الأظافر.

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