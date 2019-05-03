تسريحات للشعر القصير.. اعتمديها هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 مايو 2019 07:38 مساءً - تبدو تسريحات للشعر القصير والتي ملفتة جدًا لموسم الصيف، وهي تضفي المزيد من النعومة والأنوثة والاشراقة على كامل إطلالات النهار والمساء، خاصة مع ألوان الشعر الرائجة والمتنوعة التي تعزز من تحديث تسريحات للشعر القصير بأسلوب عصري وبارز يجعل إطلالاتك تتغنى بتسريحات ناعمة للشعرالقصير.



اختاري بين الخصلات الويفي والملساء بنعومة فائقة وبين الغرة المنسدلة التي تغطي الجبين أو المسحوبة على الجنب أو إلى الأعلى مع أفكار عصرية ومبتكرة لم تجربيها من قبل مع خصلات شعرك القصير.



شاهدي صور تسريحات للشعر القصير واختاري الانسب لك.



تسريحات فرنسية للشعر القصير



تعد واحدة من أحدث قصات عام 2018 وتعتمد على خصلات الشعر التي تغطي الأذنين مع غرة قصيرة مقصوصة بشكل مستقيم.



تسريحات متدرجة للشعر القصير



يتفاوت طول الخصلات في هذه التسريحات حيث تظهر خصلات من الأمام طويلة أما الخلفية فتكون أقصر بأسلوب جذاب وفاتن يفيض بالأنوثة ويمكنك اعتمادها مع مختلف ألوان الشعر العصرية الرائجة وتبدو ملفتة أكثر مع خصلات الهايلايتر؛ جربي معها بعض الضفائر المبتكرة التي تبدأ عند منتصف مقدمة الرأس بطريقة ناعمة ومتنوعة.



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وعمومًا فـ تسريحات للشعر القصير الناعمة لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد وعلى غرار تسريحات الشعر الطويل فهي تؤمن لك اطلالات أنثوية تفيض بالسحر والجاذبية ولن تملي من تجربة تسريحات الشعر ناعمة من ألبومنا المختار والمتنوع لمجمعة للشعر القصير باسلوب عصري وجريء مواكب للموضة.

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