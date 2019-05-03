أجمل فساتين النجمات في حفل الـ Met Gala على مر الزمن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 مايو 2019 07:38 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن موعد حفل الـ Met Gala لعام 2019، والجميع ينتظر حفل الموضة الأهم والأكبر في العالم، لمشاهدة اطلالات نجماته المفضلات، ولا سيّما أنه وفي كل عام يكون هنالك موضوع معين تُستوحى منه الاطلالات والتصميمات، وبعد حوالى أسبوع سنكتشف معًا أجمل وأبرز اطلالات حفل هذا العام، وحتى ذلك الموعد قمنا اليوم بجمع أبرز وأجمل اطلالات النجمات في حفلات الـ Met Gala عبر السنوات، وإليكِ التفاصيل.



بيانكا جاغر في فستان من الترتر البراق عام 1974:



من الاطلالات التي لا تُنسى، كانت لأيقونة الموضة “بيانكا جاغر” Bianca Jagger في عام 1974، حين اختارت فستانًا باللون الأحمر من الترتر البراق من دون أكمام، ومحدد الخصر بحزام عريض من الجلد، وقد نسقت معه قبعة ذات طراز فرنسي، ومعطفًا من اللون والقماش نفسه.



عارضة الأزياء كريستي ترلينتغتون أنيقة بالأسود عام 1992:



من الاطلالات الكلاسيكية المميزة، كانت اطلالة عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة “كريستي ترلينغتون” Christy Turlington في فستان ناعم باللون الأسود من دون أكمام وبقصة منسدلة، وقد نسقت معه عقدًا من اللؤلؤ غطّى عنقها بالكامل، وأكملت الاطلالة بوشاح باللون الأبيض.



كارولينا كوركوفا في فستان أبيض عام 2005:



إحدى أبرز اطلالات حفل الـ Met Gala عبر السنوات، اطلالة عارضة الأزياء “كارولينا كوركوفا” Karolina Kurkova عام 2005 في فستان باللون الأبيض بقصة الكتف الواحد من “فيكتور أند رولف” Viktor&Rolf، والمميز في هذا الفستان عبارة “آي لاف يو” I Love You المكتوبة على التنورة باللون الأحمر الحيوي.







جنيفر لوبيز في فستان براق عام 2010:



تُعتبر اطلالة “جنيفر لوبيز” Jennifer Lopez في حفل الـ Met Gala عام 2010 في فستان من “زهير مراد” Zuhair Murad، إحدى أجمل الاطلالات على مر الزمن، فتصميم الفستان المصنوع من التول والمطرز بحبات الخرز، غاية في الفخامة، وقصته ناسبتها بطريقة مثالية وأبرزت جمالها اللافت.

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بيونسيه في فستان باللون الأسود عام 2014:



اطلالات بيونسيه Beyonce في حفل الـ Met Gala، دائمًا ما تكون من الاطلالات المميزة، مثل هذا اللوك الدراماتيكي الذي اختارت فيه فستانًا من الشيفون المزين بحبات الكريستال البراقة من “جيفنشي” Givenchy، وقد نسقت معه اكسسوار رأس من الشبك، وأقراطًا بارزة باللون الأسود أيضًا.







أبرز اطلالات النجمات في حفل الـ Met Gala عام 2018:





العام الماضي شهدت سجادة الـ Met Gala عددًا كبيرًا من الاطلالات المميزة، مثل اطلالة “كيندل جينير” Kendall Jenner باللون الأبيض من “أوف وايت” OFF-WHITE واطلالة “بلايك لايفلي” Blake Lively في فستان بتصميم فاخر من “فيرساتشي” Versace، واطلالة “جيجي حديد” Gigi Hadid اللافتة من “فيرساتشي” Versace أيضًا، واطلالة “بريامكا شوبرا” Priyanka Chopra في فستان من المخمل وغيرها.





شاهدي أبرز اطلالات حفل الـ Met Gala عبر السنوات، واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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