أناقتك الرمضانية بأسلوب عصري

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 مايو 2019 07:38 مساءً - مع حلول شهر رمضان أنت بحاجة إلى تنسيق إطلالات محتشمة تليق بالشهر الفضيل. ومع مجموعات صيف 2019، بات بإمكانك أن تحافظي على خيارات مواكبة لأحدث صيحات الموضة، تتّسم في الوقت نفسه بالأناقة والرصانة.





إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: Adora, Assila جلابية باللون البيج-الذهبي. السعر 955$

عباءة باللون القرميدي. السعر 1100$

كلاهما من Assila

أقراط من Adora. السعر 60$ تنورة مطرّزة بالباييت. السعر 140$

سترة باللونين الأسود والذهبي. السعر 490$

كلاهما من Adora

كلاتش من Kanz. السعر 390$

خاتمان من Assila. سعر الخاتم 90$ قفطان باللون البيج مطرّز بالذهبي. السعر 290$

سوار باللون الذهبي. السعر 55$

كلاهما من Adora Advertisements فستان باللون الذهبي. السعر 280$

سترة باللون الأسود والذهبي. السعر 490$

سوار باللون الذهبي. السعر 65$

جميعها من Adora قفطان مطرّز. السعر 390$

أقراط باللون الذهبي. السعر 45$

كلاهما من Adora قفطان مطرّز. السعر 400$

سروال أسود. السعر 145$

سواران من جلد الثعبان. سعر السوار 65$

جميعها من Adora

خاتمان من Assila. سعر الخاتم 90$ سترة باللونين القرميدي والأسود. السعر 800$

حزام عريض. السعر 120$

كلاهما من Assila

سروال باللون الأسود. السعر 145$

أقراط من المعدن الذهبي. السعر 120$

كلاهما من Adora

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