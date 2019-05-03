تألقي بأطواق الشعر في صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 مايو 2019 07:38 مساءً - إجعلي الخليج 365 إطلالتكِ هذا الصيف دائماً متجدّدة بأطواق الشعر التي تزيّن تسريحات شعركِ، فهي الموضة الأكثر رواجاً لعام 2019.
تسريحة الشعر المنسدلة موضة 2019
ويمكنك اختيار عصابات رأس ملوّنة ومنقوشة تتناسب وإطلالاتكِ الكاجوال، سواء في رحلة التسوّق أو عندما ترتادين الشاطىء، كذلك هي "طوق نجاة" عندما يكون شعركِ دهنيّاً بعض الشيء ولا تلكين الوقت الكافي لغسله.
صور إكسسوارات عروس مودرن غير تقليدية
تصاميم متنوّعة من الأطواق العريضة، سواء من الحرير أو القطن، تزيّنها عقد عالية عند تاج الرأس أو مرصّعة بالأحجار والدبابيس المعدنية أو حتى مطبّعة بألوان فاقعة ومرحة تضفي لمسة أنثويّة لافتة على تسريحات شعركِ المرفوعة بعفويّة أو المتدلّية.
إكسسوارات شعر 2019 تزيد تسريحتكِ جمالًا
أمّا إذا كنتِ تحبّذين الأكسسوارات الناعمة وترغبين بتجربة الطوق، فلمَ لا تختارين منها الموديلات الرفيعة والمطعّمة بعقد ناعمة ومرصعة بأحجار الكريستال؟
اطّلعي على الصور، فمن المؤكّد أنّكِ لن تكتفي بطوق واحد فقط، سترغبين باقتنائها كلّها....
أطواق ورود ملونة للعروس من إنستقرام
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