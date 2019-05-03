فساتين إنستقرام للمحجبات.. نسقيها بطريقتكِ الخاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 مايو 2019 07:38 مساءً - لطالما كان انستقرام حافلًا بالتصميمات المميزة للبنات المحجبات، لا سيما الفساتين التي تتألق بها البلوجرز باطلالات مميزة، لتلهم الصبايا اختيارات مختلفة، ويبقى التنسيق على حسب ذوقهنّ. وقد جمعنا لكِ في "الخليج 365.نت" فساتين انستقرام للمحجبات، لتختاري ما يناسبكِ ويبقى التنسيق على ذوقكِ الخاص.

ألوان الفساتين الفاقعة للمسة أنثوية



سوف تجدين انستقرام هذه الفترة مزينًا بالألوان الفاقعة للفساتين التي تعتمدها الفاشينيستات بحساباتها الخاصة، اعتمدي أحد هذه الفساتين للمسة مميزة، كالفستان من الفاشينيستا فاطيمة باللون الفوشي الفاقع والدارج أيضًا هذا العام، مع الكشكش الذي يمنحكِ "لوك" أنثويًّا، ولا بأس من لمسة من الاكسسوارات نسقيها على ذوقكِ مع الحذاء والشنطة.

الفساتين من جزأين بخامة مختلفة



عادت موضة الفساتين المكونة من خامتين مختلفتين على الساحة من جديد، كالفستان من البلوجر نور قيس، باللون المخملي، الجزء العلوي من الساتان المطرز، ومن بعد الصدر الشيفون الخفيف، بهذا التصميم قد تستطيعين إبراز خصركِ بكل بساطة، من دون الحاجة لارتداء حزام.

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الفساتين المفتوحة مع بلوزة كاجوال



ادمجي الكاجوال مع الكلاسيك بطريقة ذكية مع الفساتين المفتوحة، لتجعليها تناسبكِ كصبيّة محجبة، كالفستان الأسود من البلوجر فاطيمة ليلي، مع البلوزة الكاجوال البيضاء.

الميتالك لسهرات الصيف



الفساتين الميتالك مع الخامات المنسدلة تناسب المحجبات بشكل كبير، بشرط أن يكون تصميم الفستان واسعًا قليلًا، أو مع الـ Warp الذي اعتمدته الفاشينيستا سها مات، لاطلالة كلاسيكية، مناسبة لسهرات الصيف المختلفة.