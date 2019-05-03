شهر ضاغط ومتطلب في حياتك المهنية والعاطفية

مهنياً: تسير الأمور ببطءٍ يثير اشمئزازك، فيصعب عليك إنجاز الأعمال بالسرعة التي تريد. قد تتراكم المسؤوليّات أو تجد نفسك أمام حائطٍ مسدود. من غير المفيد أن تتحدّى الأقدار بل عليك أن تنتقل إلى شيءٍ آخر، إذا تعثّرت الخطى بالنسبة لأحد المشاريع. ما عليك إلّا الصبر حتّى تعود الأمور إلى نصابها. يجب أن تتخلّى ولو وقتيّاً عمّا تراه طموحاً كبيراً. لا تتوقّع الآن أن يكون كلّ ما في العالم منسجماً مع تطلّعاتك. حاول أن تتناغم مع سيرالكواكب. كُنْ متأهّباً لبعض العثرات الصغيرة التي يجب أن تتعامل معها بلين، بدون تشبّث وعناد. كُنْ حذراً أيضاً أثناء قيادتك السيارة، وابتعد عن البلبلة والمزاجية في التصرّف مع الآخرين. قد تتلقّى أخباراً تثير استيائك وتخاف على خصوصياتك من العيون المراقبة. إبقَ متيقّظاً ولا تَدع أحداً يتنصّت عليك

أو يتدخّل في شؤونك، لكن أيضاً لا تقطع الطريق على بعض المحيطين بك ولا تتصرّف بطريقة مسيئة أو مؤذية للبعض، فقد تنكشف لعبةٌ لك عزيزي، وتضطرّ إلى إيجاد المبرّرات لبعض التصرّفات.

عاطفياً: سوف يبادلك الشريك الاهتمام والدعم وتحلو الحياة بجانبه وجانب الاولاد والاحبة فتتمتع باوقاتك السعيدة لتبقى العلاقة متوهجة وفيها الكثير من المشاعر الساحرة من انفراجات ومصالحات مع وجود الزهرة في الحمل الذي يجعلك تتمتع بالمعنويات العالية للعازب, تكون مطمئنا وسعيدا وتحلّق بجاذبية قصوى وتخطف الأنظار اجتماعياً وجماهيرياً قد تلتقي الحب أو تعيش لحظات لا تُنتسى. تتبدل الظروف وتكون متيّقظاً في حياتك العاطفية ومستعدّاً للمواجهات أيضاً، فكوكب الزهرة في مواجهة برجك، أي في برج الثور، يتحدّث عن بعض التقوقع أو الإنزواء في الأسابيع الثلاثة الأولى، حتّى إنّك تجفل من صحبة بعض الأشخاص الذين ترتاح لهم عادةً. تغضب أو تستاء لأقلّ كلمة. رغم ذلك قد تتلقّى خبراً سعيداً وربما يطرأ ما يساعدك على اجتياز العقبات.