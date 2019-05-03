إنفراج جزئي في انتظارك خلال هذا الشهر

مهنياً: ما زالت الأفلاك تطلب إليك التأنّي وعدم تعريض نفسك لأيّ إشكال وسط مناخ من اللّا إستقرار قد تعاني منه هذا الشهر أيضاً. ولكن الأفلاك تتحدّث عن قدراتك الهائلة للخروج من بعض المآزق وتحويل بعض الاشكاليّات لمصلحتك. قد يصعب عليك إدارة شؤونك المهنيّة والماليّة كما ترغب ولكنّك تحسن التصرّف بأناة كما بحنكة ومهارة لكي تنتصر على المعوقات. ربما تختبر جديداً في هذا الشهر، وتصبو إلى الحصول على منحة أو تقدير أو ترقية أو زيادة على الراتب وقد تبشّرك الأفلاك بربح تناله آتياً من صفقةٍ لك أو عملٍ سابق او حتى من فوزٍ بورقة يانصيب. تُقبل على الحياة باندفاع أقوى ويخطر ببالك السفر، لكن كل ذلك يحدث وسط

جوّ ما زال عاصفاً وأجواء من اللّا ثقة المتبادلة والتشكيك وعدم القدرة على إزالة بعض الشوائب.

عاطفياً: يحالفك كوكب الحبّ الزهرة في برج الحمل حتّى تاريخ 15 ومن ثم من برج الثور ما قد يشير إلى لقاء عاطفي مهم إذا كنت خالياً، أو إلى توضيح بعض المسائل مع الشريك. تلتقي بأشخاص كثيرين وتحتفل بمناسباتٍ أيضاً، وتخطّط لمشاريع سفر أو عطلة مع مَنْ تحبّ. وقد تقوم برحلة مميّزة في هذا الشهر وبمغامرة قلَّ نظيرها، ان كوكب الزهرة في برج الحمل قد يعني مفاجأة سارّة قد تحصل عليها. إلّا أنّ الارتباك يسود جوّك العائلي، كأن يضغط أحد المقرّبين للسفر أو الهجرة، أو يطلب منك مرافقته إلى حيث لا تستطيع، أو يضعك أمام بعض الشروط غير العادلة. قد تستاء أيضاً من تصرّف عشوائي لأحد المحيطين، والذي يجعلك تدفع ثمن أخطائه أو تضطرّ إلى التنازل له قليلاً حتى تجد التوازن المطلوب.