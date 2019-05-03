شهر جيّد للحسم رغم بعض الارتباك

مهنياً: تتضامن الكواكب لمراعاة مصالحك في القسم الاول من الشهر وتحمل اليك عرضا او فرصة ذهبية لشغل مركز شاغر او تفاجأ خلالها يإيجاد موقع مناسب لك وقد تتغير ظروف لمصلحتك فأقدم على مبادرات بدون تحفظ راهن على الجزء الاول واسرع بالتوقيع على عقد او بفتح مجال للمفاوضات او للقيام بمبادرة او للسفر من أجل تحقيق بعض الاهداف. تسير مشاريعك بشكل جيّد بدون عوائق تعترض الطريق، فتسوّي مشاكل ماضية ظهرت في أوائل السنة أو أواخر السنة الماضية، وتحقّق ذاتك بدون منافسة تُذكر. قد يحاول البعض تحدّيك واعتراض بعض مشاريعك أو قد ينشب نزاع مع أحد الزملاء أو مع أحد الأبناء ويتطلّب منك الأمر حنكةً ودبلوماسيّةً في التصرّف. لا تُجاهر بعدائيتك لأحد وكُن متكتّماً جداً فقد تتبدّل أوضاعٌ وتحصل أنت على معطيات جديدة توضّح أمامك الرؤية أكثر. أما تردّدك فيمنعك من

الاستفادة من الحياة وملذّاتها. لكن سوف يسود جوّ من التردّد وانخفاض المعنويات في هذا الشهر، ما يجعلك تفوّت بعض الفرص بدون أسباب حقيقيّة. قد تحتاج إلى من تتحدّث وإيّاه عن بعض ما يشغل بالك، وأن تضع النقاط على الحروف، لتكتشف أنّك قادر على محاصرة أيّة مشكلة وأنّ الامور ليست كارثيّة كما تعتقد. حاول أن تعزّز علاقاتك المهنيّة وأن تتصرّف بعقلانيّة وعمليّة بعيداً عن الأوهام إذ أنّ هذا الشهر يبدو جيداً لحسم بعض الأوضاع العالقة ولتحديد وجهة سيرك ووضع النقاط على الحروف. مطلوب منك إجراءات لإزالة بعض الشوائب والانطلاق على أسس متينة.

عاطفياً:على الصعيد الشخصي، حان الوقت كي تتكلم مع الشريك بشفافية حتى تستعيد العلاقة تألقها ورونقها من جديد مع وجود الزهرة في الحمل الصديق الذي يجعلك تميل الى التواصل والحوار الدافئ والحنون مع الشريك والاولاد والاهل وقد تنجح في لفت الانظار تتحمس للقاء الناس والتعارف وتحظى بفرصة لاعادة تقييم الامور للعازب, باستطاعتك التمتع بلقاءات رومانسية عذبة تتخذ خلالها قرارا حازما بالارتباط الرسمي. لكن مع انتقال الزهرة الى الثور في القسم الثاني من الشهر يجعلك متقلبا وقد ينتابك شعور بالحزن أو بعدم الرضى ويسكنك هوسٌ

ما، بأنّ شيئاً غريباً قد يحصل. يتكوّن لديك انطباع أنّ الآخرين يصوّبون عليك أحكامهم في قضيّة شخصيّة أو عاطفية. حتّى إنّ رأيك بالموضوع قد لا يكون مسموعاً. يهدّد هذا الشهر بالعزلة أو الانزواء أو بشيءٍ من الكآبة على أثر حدث عائلي أو شخصي أو عاطفي.