رانيا يوسف تعلن مسابقة لجمهورها في رمضان.. "الفايز هيروح شرم الشيخ"

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مسابقة جديدة لجمهورها، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الفائز فيها سيفوز برحلتين إلى مدينة شرم الشيخ.

ونشرت "يوسف" مقطع فيديو عن المسابقة، مُعلقة: "مسابقة أكسب مع رانيا، في رمضان، 30 سؤال، كل يوم سؤال، سيتم أختيار أثنين فائزين".

وتابعت: "الجائزة رحلتين إلى شرم الشيخ متضمنة كافة المصاريف، جاوب على الثلاثين سؤال يوميا لتكون أحد الفائزين كل عام وأنتم بخير".

ولم تكن هذه المرة التي تعلن فيها "رانيا" مسابقة لمتابعيها، فمؤخرًا، نشرت الفنانة، إجابات عدة على تساؤلات الجمهور لها، عبر خاصية "استوري" على "إنستجرام"، والتي كانت أبرز إجابتها "هعمل مقابلات مع الفانز قريب".

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وأعلنت "رانيا" حينها عن الفائز بالمسابقة، ويدعى محمد رفاعي، واستضافته آنذاك لقضاء يوم كامل في "لوكيشن" تصوير لعمل من أعمالها.

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