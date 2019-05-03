5 طرق لإقناع طفلك بتناول الأطعمة الصحية تجنبا للسمنة

يعاني عدد كبير من الأطفال في جميع أنحاء بريطانيا من السمنة المفرطة، إلا أن مدينة واحدة خالفت هذا الواقع، إذ أشارت أحدث الإحصاءات إلى أن مدينة ليدز تمكنت من خفض معدلات السمنة المفرطة لدى الأطفال بنسبة 6.4% خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب "بي بي سي"، فإن المدينة البريطانية اتبعت استراتيجية خاصة لمعالجة مشكلة سمنة الأطفال، وخاصة في مرحلة ما قبل دخول المدرسة، عن طريق تنظيم محاضرات للآباء لتوعيتهم بأفضل السبل لتشجيع الأطفال على أن يكونوا أصحاء.

وإليكم أفضل الطرق لإقناع الأطفال بتناول الأطعمة الصحية:

منح الأطفال فرصة الاختيار

تنظم تينا لو ورش عمل في شرق لندن، تشبه تلك التي تقدم للآباء والأمهات في مدينة ليدز، فهي ترى أن منح الأطفال فرصة لاختيار ما الذي يريدون تناوله منذ سن مبكرة يمكن أن يساعدهم على تناول الطعام بشكل جيد.

وتقول: "هذا يقلل من خطر رفضهم تناول الطعام بشكل كامل، ويساعدهم على الشعور بالسيطرة، فعندما لا نعطي الأطفال خيارا، يمكنهم أن يشعروا بالقلق والإحباط".

كميات قليلة من أطعمة جديدة

وتشير آنا جرووم ، أخصائية تغذية الأطفال، إلى أنه ليس من السهل دائمًا التعامل مع الطفل الذي لا يرغب بتناول أطعمة بعينها، فالبدء بإجراء تغييرات صغيرة يمكن أن يقلل الضغط عليهم خلال تناول الوجبات الغذائية.

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وأوضحت أنه يجب توفير بعض الأطعمة التي يحبونها، ولكن بعد ذلك يمكن تدريجيًا إضافة كميات قليلة من الأطعمة الجديدة.

القدوة الجيدة

كما ترى تينا أنه على الوالدين أن يكونا مثالا جيدا لأطفالهما وهم في سن مبكرة، فعلى سبيل المثل إن "كنت تأكل بشكل صحي، فإن طفلك سيتخذك مثالا له ويسير على منوالك".

وأوضحت آنا جرووم، أخصائية تغذية الأطفال، أنه من المهم للوالدين ألا يعبروا عن آراء سلبية حول الأطعمة التي لا يحبونها أمام أطفالهم، لأن هذا يمكن أن يؤثر على مواقفهم تجاه الأطعمة الجديدة.

مكافأة صغيرة

تقديم المكافآت والثناء على الأطفال لتناولهم طعاما صحيا يمكن أن يعزز عادات تناول الأكل الصحي، كما تؤكد تينا، لكنها تشدد على أن المكافآت لا يجب أن تكون لها صلة بالطعام ولكن بدلاً من ذلك الذهاب إلى المتنزه أو التلوين.

وتوضح: "يجب تجنب الرشوة بصورة دائمة".

لا تركز على شكل الجسم

بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًا، فإن الأمور المتعلقة بالطعام والوزن تتسم بالحساسية، ويمكن أن تنعكس المخاوف المتعلقة بمظهرهم على ثقتهم بأنفسهم، لذا أوصت "جرووم" بضرورة تشجيع الأطفال على التمتع بصحة جيدة لأن الأمر سينعكس عليهم ويشعرون بالرضا عن أنفسهم.

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