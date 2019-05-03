فاطمة خير تنعي الصحفية حنان كمال: رحلت المقاتلة المحبة لآل البيت

نعت الكاتبة فاطمة خير، الصحفية حنان كمال، التي رحلت اليوم بعد صراع مرير مع مرض مرض السرطان، فهي كانت من صديقاتها اللائي عايشن معها فترة المرض الخبيث الذي داهم جسدها.

وفي رسالة قصيرة لـ"هن"، قالت الكاتبة فاطمة خير عن رحيل "حنان": "البطلة، المناضلة، المقاتلة لأجل الحياة، تحدت المرض بثقتها في الله تعالى، فعاشت سنوات تجليًا لإرادة الله ومشيئته ورحمته، وتجليًا لعطائه الكبير لمن يحسن الظن به، أخبرها الأطباء منذ اللحظة الأولى أن حالتها متأخرة ولا جدوى من العلاج، فتحدت المرض وقاومت وقالت أن الشافي هو الله و(جسمي عليل ودواه النبي)، فعاشت أكثر من خمس سنوات بالمخالفة لرأي الطب، وأصبحت قدوة لكل مريض بهذا المرض الشرس، وملهمة للجميع بحبها للحياة".

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وتابعت: "حنان البطلة، المؤمنة المتصوفة، المحبة لآل البيت، المقاتلة الشرسة العنيدة، أدت رسالتها: أن الشفاء من الله والحياة نعمة تستحق القتال والمحبة للجميع".

وكانت إيمان كمال شقيقة حنان أعلنت وفاتها صباح اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان امتد لسنوات، ونعاها عدد كبير من الوسط الإعلامي على رأسهم هشام يونس الذي كتب على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، "آن أوان الراحة الأبدية لكي يسكن الجسد وتستريحي من الألم.. لترتفعي في سلام.. المجد للروح الصابرة.. وداعا حنان كمال".

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