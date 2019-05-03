صور| قاومت السرطان سنوات وساندت زوجها المريض.. من هي الصحفية الراحلة حنان كمال؟

مشاعر من الحزن والصدمة سيطرت على أصدقاء وزملاء الصحفية حنان كمال في الوسط الإعلامي، عقب إعلان وفاتها من قبل شقيقتها إيمان كمال، بعد صراع طويل مع مرض السرطان امتد لسنوات.

وكتبت "إيمان" على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "حنان عند ربنا"، لتلقى تفاعل كبير من متابعيها ومحبي "حنان" عبر التعليقات.

رصد "هن" أبرز المعلومات عن الصحفية الراحلة حنان كمال، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

1- من مواليد ‏15 ديسمبر 1973.

2- متزوجة من الصحفي أحمد نصر الدين.

3- لديهما 3 أطفال.

4- عملت في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية.

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5- أصيبت بسرطان الثدي من 2013.

6- شفيت من مرض السرطان، وأصيبت به مرة آخرى، والذي أدى إلى وفاتها.

7- أصيب زوجها في حادث سير في 2011، أدى إلى إصابته بغيبوبة، وتدهور حالته الصحية، وسط دعم زوجته له، التي علمت بإصابتها بالسرطان بعد أشهر من مرضه.

8- أصدرت في 2018 ديوان شعري يحمل اسم "كتاب المشاهدة"، تضمن العديد من المشاعر الإنسانية ومقاومتها للمرض.

9- حرص العديد من الإعلاميين على نعيها، عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهم، الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، الذي وصفها بـ"أيقونة في الصبر والحنان".

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