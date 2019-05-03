شهر حافل بالتطورات الايجابية

مهنياً: تتطور اعمالك وتحظى بمباركة فلكية مع وجود عطارد والشمس في الثور ثم يلتحق بهما الزهرة في منتصف الشهر ما يعني ان ثلاثة كواكب في برج ترابي صديق يطمئن البال ويعيد اللامورالى مجراها الطبيعي يدعمك الأصدقاء في محاولاتك المتكرّرة لإيجاد الحلول لبعض المشاكل، وتتاح لك فرص ماليّة جيّدة. تتشاطر الآراء مع بعض الجهات، ويكون انتماؤك إلى بعض الأحزاب أو المؤسّسات داعماً لك. تأخذ وتعطي، تعد وتفي بوعودك، إلّا أنّ القلق ما زال يساورك فتخشى على الآتي وتخاف من ارتكاب الأخطا لحسن الحظّ أنّ بعض الأصدقاء

يساهمون في جهود التهدئة، ويصيبون الحسابات فيتداولون معك بعض الأفكار ويقدّمون إليك النصح. أيضاً قد تهتم بقضيّة تدريب وتعليم لمهنة جديدة وتبرع في هذا المجال. أمّا الوضع الصحيّ، فيحتاج إلى اهتمامك وإلى ضرورة القيام بفحوصات لتبديد القلق إذا ساورك.إمنحْ الأولويّة في نهاية الشهر لشؤونك المالية، وادرس بعض المشاريع بعناية وإتقان. صحيحٌ أنّ حدسك يكون صائباً في بعض الخيارات، لكن قد تضطرّ إلى عملية تأجيل لإعادة الدرس واتخاذ الحيطة والحذر إزاء بعض المستجدّات التي قد تهدّد بالفشل. تحتاج ربما إلى إحداث بعض التغييرات على الصعيدين الشخصي والمهني، وتهتمّ في هذه الأثناء بقراراتك الشخصية وبنفسك، غير آبهٍ بما يفكّر أو يشعر به الآخرون. كأنّك تتخلّص من عقدة ذنب سابقة وتنطلق متحرّراً من بعض القيود النفسية التي حالت دون وصولك إلى الهدف المنشود.

عاطفياً: تعيش بداية شهر متطلبة ومتقلبة تحت تاثير كوكب الزهرة من الحمل لذلك تجنب الافكار المشبوهة مع الشريك خاصة اذا لم يكن لديك حجة تدعمها فانت تفتقد الى الدبلوماسية بحيث تكون العواطف غير مستقرة بسبب ضغوط خارجية كالعمل او مسائل عائلية يتوجب عليك التنسيق جيدا بين الواجبات وتحديد الاولويات. لكوكب الحبّ في برج الثور يهدّئ من روعك ويحيطك بالحنان الذي تريد وترغب، يأتيك أيضاً بالمواساة، إذا مررت بحالة حبّ فاشلة وينسيك الأيام الغابرة. قد يحيطك الحبيب أيضاً بكلّ محبّته ورعايته. كذلك تمرّ بأوقات سعيدة مع مرشّح جديد لقلبك أو مع صديق جديد يدخل حياتك، وتكون هذه الصداقة قابلة للتبدّل

والتطوّر نحو علاقة متينة تنضج رويداً رويداً. أمّا مَنْ تحجّر قلبه من مواليد السرطان، فقد يُطِلّ الآن على فرصة ثانية لم يتوقّعها ولم يكن بانتظارها.