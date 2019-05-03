نمط بطيء وأوهام حتى 21

مهنياً: لن تسير الأمور بالسرعة التي تشتهيها بحيث تكثر التحديات ما يجعلك تتأرجح بين الايجابية والسلبية وجود الشمس في الثور في مواجهة برجك تعرقل أمامك الطريق أو تجعلك تراوح مكانك، على أحسن تقدير. كما ان كوكب المشتري من القوس قد يعرّضك لبعض التبعثر أو الفوضى أو التهديدات المالية المحتملة. قد تسوء علاقة لك بأحد المراجع المالية أو إحدى السلطات المموّلة وربما تفقد مركزاً في هذا المجال إذا كنت شاغله. تتعثّر قضيّة إرث أو قرض أو تمويل وقد تفوّت عليك فرصة إذا لم تصغِ جيّداً إلى أحد المرشدين أو إحدى السلطات أو أحد النافذين. تفقد ثقتك بالقدر وتشعر بالإحباط في بعض الأحيان لكنّك تدرك أنّها مرحلة عابرة وأنّ هذه الأجواء لن تدوم طويلاً. هذا لا يمنع من أنّك تحرص على إظهار قوّتك وتعاليك على المشاكل أمام الناس. تمرّ بتجارب وتضطرّ إلى التخلّي عن، إمّا علاقة أو أحد الأعمال. في الجوّ فراق وتسويات وتنازلات وتضحيات إلّا أنّ حقيقةً تبرز فجأة في عينيك، بعد طول تنكّر أو تجاهل. قد يختار بعض مواليد الجوزاء الوحدة لإيجاد أجوبة على بعض التساؤلات، وربما لبلورة بعض الأفكار وفهم ما يدور حولهم بدون تشويش. تُراجع الماضي وما كدّسته خلاله، وتحاول معالجة الأخطاء وتجد أنّ نهاية الشهر أفضل من بدايته، مع انتقال الشمس الى برجك التي تعيد إليك الإشراق وتحمل فرصاً مهنية وشخصية مميّزة.

عاطفياً: يحتل الحب مرحلة عالية في حياتك مع وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الصديق استغل جاذبيتك نحو الشريك وسترى بانه سيزداد تعلقا بك وانصياعا لأوامرك فتحسم امورك

العاطفية وقد تكون على موعد مع لقاءات واحداث عائلية مفرحة مع الاهل والاولاد للعازب, من برج الجوزاء سوف تتعزز العلاقة مع الجنس الاخر وقد يلفت انتباهك شخص غريب من غير مدينتك للمتزوج من الجوزاء قد يحلو لك القيام برحلة مع الحبيب او السفر لخوض تجارب حياتية جديدة.