مصالحات وتقدم في انتظارك خلال هذا الشهر

مهنياً: تحلّق متألّقاً في هذا الشهر الواعد الذي يحمل إليك الشفاء والهدوء والراحة والاطمئنان كما الرفاهة والاتصالات المهمة والجاذبية المطلقة. انتقال كوكب الزهرة الى برجك في منتصف الشهر يوفّر لك السعادة العاطفية ايضاً ويدفعك إلى التهام الحياة ويغمرك بالإشراق زِدْ على ذلك الشمس في برجك هذا الشهر، ما يعني أنّك تمارس سحراً منقطع النظير وتذهب في اتجاهات كثيرة وتتبوّأ مركزاً على الأرجح. تلتقي في هذا الشهر جهاتٍ فاعلة، وتناقش وضعاً معيّناً، وتتحلّى بجرأة وثقة بالنفس منقطعي النظير. لكنني أدعوك للإتزان وأن لا تقدّم وعوداً لست قادراً على الإيفاء بها، فالأفضل أن ترفض مئة مرة من أن تقصّر بالإيفاء بوعد مرة واحدة.

عاطفياً: يحمل اليك هذا الشهر الكثير من الانشغالات المتنوعة والمتزامنة لذلك من الضروري مراعاة الوضع الصحي مع وجود كوكب الحب في مواجهة برجك يسبب الخلافات العائلية والعاطفية أنّ الفلك يحذّرك من بعض التشاؤم أو بعض الأمراض الصغيرة أو من الاعتراض على مشاريعهم في يلعب الحبّ دوراً كبيراً في خياراتك هذا الشهر وتكون لك لقاءات وإتصالات مميّزة، بما يثير الغيرة لدى الشريك إذا كنت مرتبطاً. على كلّ حال، يحمل إليك هذا الشهر لقاءات استثنائيّة ومتنوّعة وربما يؤدّي أحد اللقاءات إلى علاقات متينة، خاصة إذا كنت من مواليد العشرية الثانية، في حين يعيش مواليد العشرية الثالثة حالة غريبة وخاصة وجديدة. من الأفضل أن تؤجّل، عزيزي برج الثور، أيّ مشروع جديد على الصعيد العاطفي أو حتى المالي الى القسم الثاني من الشهر.