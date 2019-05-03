تسوية وحلول في انتظارك خلال هذا الشهر

مهنياً: يتحدث هذا الشهر عن ارتياح وتسوية فتشعر بتجاوب الكثيرين معك وهذا ما يجعلك دائما متحمساً لشيء ما ولو اقتضى الامر الكثير من العمل والجهد. كذلك سوف تعيش أجواء صاخبة ومثيرة للإهتمام بسبب وجود كواكب عديدة في برج الثور ما يعني في البيت الثاني بيت المال والمكاسب المالية والربح كأنك تسعى الى عملية بيع او شراء او استثماراو تضطر مثلاً الى رفع مستوى الموازنة او الطلب والعرض او انك تشتري بثمن غال ما هو نادر او ما تسعى اليك بكل رغباتك. كذلك سوف تتلقى الدعم والمساندة على كافة الاصعدة من كوكب المريخ كوكبك الاساسي المتنقل في برج الجوزاء لغاية تاريخ 15 ايار ويساعدك على المغامرة والسفرلكن سوف ينتقل المريخ ليعاكسك من برج السرطان في القسم الثاني من الشهر كوكب فيطرح بعض التحديات ويجعلك تراوح مكانك ويتراءى لك ان فترة الانتظار هذه قد طالت ولكن ليس باليد حيلة يجب ان تعتاد هذا الأمر الآن. هناك شأن مهني له علاقة بالخارج وقد يكون وهن صحي يطالك ربما او يجعل اعمالك معرقلة او يضع العصي في الدواليب لبعض المشاريع الغالية على قلبك. قد يحدث ما يضطرك الى تغيير رأيك فجأة. تتحسن الاوضاع في الايام العشرة الاخيرة مع انتقال الشمس الى الجوزاء لذلك عليك الراحة ومراقبة سير الأمور

وربما إعادة تقييمها وتصحيح الأخطاء في حال وقوعها. إشحن نفسك بالطاقة الإيجابية لتستعيد زمام الأمور من جديد ولتعود الى موقعك أقوى من قبل وأكثر ثبات وثقة بالنفس.

عاطفياً: جود كوكب الزهرة في برجك يقدم لك الدعم للقيام بخطوة جريئة للفت اهتمام الأحباء ويجعلك مشدوداً إلى الأثرياء وإلى مَنْ يُغدق عليك الهدايا. تبدو عمليّاً وتحاسب الآخر وتدقّق في كلّ ما تفعل، إذا كانت تعمل في مصرف مثلاً أو في مؤسسة مالية. ان كوكب الزهرة سيضفي عليك أجواء جيّدة بالإجمال، لكنّ العلاقات التي تنمو الآن تبقى عابرة، أو أنّك تُنوّع في الارتباطات والمغازلات ولا تستقرّ على حال. للعازب قد تستهويك العلاقات الجنسية أكثر بكثير من الإرتباطات الروحية والعاطفية.