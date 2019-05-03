ملك تايلاند يتزوج حارسته الخاصة في حفل زفاف مفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أعلن ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكور عن دخوله عش الزوجية مع نائبة رئيس قسم الحرس الشخصي في حفل زفاف مفاجئ، على الرغم من نفي القصر وجود أي علاقة في السابق بينهما، ومنحها لقب الملكة سوثيدا قبل أيام من تتويجه الرسمي، وفق صحيفة The Guardian البريطانية، ومجلة " economictimes".

وبثت جميع قنوات التلفزيون التايلاندي، مراسم التتويج الرسمية، بجانب لقطات من زفافه، لكن من المقرر أن يُتوجّ رسميًا وسط أجواء احتفالية ضخمة غدًا السبت، بتكلفة هائلة تتجاوز 30 مليون دولار.

وستتميز مراسم التتويج بالطقوس البوذية و البرهمية، وستمتد لثلاثة أيام، وتُختتم بموكب يطوف العاصمة بانكوك.

Advertisements

يُلقب فاجيرالونجكورن البالغ من العمر 66 عاماً أيضاً بالملك راما العاشر، وهو الملك الدستوري بعد وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج في عام 2016، بعد 70 عاماً من الجلوس على العرش، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة مراسم التتويج 30 مليون دولار تقريباً.

ففي 2014، أعلن ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكور، عن تعين سوثيدا -مضيفة الطيران السابقة في الخطوط الجوية التايلاندية- في منصب نائب قائد وحدة حراسته الخاصة، ثم رُقيت لدرجة جنرال كامل في الجيش في 2016، وحصلت أيضاً على لقب تانبوينج، وهو لقب ملكي يعني: السيدة.

يذكر أن ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكور تزوج سابقًا من 3 سيدات ولديه 7 أبناء، وفشل في الـ3 زيجات، ويعيشان العروسان مع ابنه من إحدى زوجاته السابقة الأمير ديبانكورن راسمكوتي.