لماذا ألغى الأمير هاري متابعته لحساب أخيه على "إنستجرام"؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
في خطوة غير متوقعة، ألغى الأمير هاري متابعته للحساب الرسمي لأخيه الأمير وليام على الموقع الشهير للصور "إنستجرام" ما دفع الكثيرين إلى محاولة معرفة السبب.
وعلى الرغم من وجود كثير من التقارير وضعت إلغاء تلك متابعة في إطار الشائعات حول الخلافات التي حدثت بينهما، إلا أن الأمر ليس له علاقة بذلك تمامًا، فقد ألغى بالفعل الأمير هاري متابعته لجميع المستخدمين وترك 16 حسابا فقط معنيين بالصحة، وذلك في إطار مبادرته للتوعية ضد أخطار أمراض الصحة العقلية، والتي تستمر مدى شهر، وفق ما نشرته صحيفة "مترو" البريطانية.
ولكن ما يلغي فكرة وجود أي خلافات بينهما إنه قد بعثت ميجان ماركل والأمير هاري برسالة حب إلى الأميرة شارلوت على "إنستجرام" بعد عمل إلغاء المتابعة لحساب كيت وليام الرسمي لكينسينجتون الملكي.
وتستمر حملة التوعية من أخطار أمراض الصحة العقلية حتى يوم 19 من شهر مايو، وفي التعليقات على الحساب الرسمي للأمير هاري وزوجته، قد عبر الاثنان على اهتمامهما باللياقة البدنية والصحة العقلية، والحصول على القدر الكافي من الراحة، وأهمية التواصل الاجتماعي.
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