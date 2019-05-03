أغربها القرع المر.. 5 أطعمة تساهم في علاج السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد سلطان:

يعد سكرى من الأمراض المزمنة التي يعاني منها بعض الأشخاص، وتعتبر مصر من الدول التي يكثر بها الإصابة بهذا المرض، إذا تحتل المركز التاسع عالميًا، وفقًا لأحدث تقديرات الاتحاد العالمي للسكري.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، 5 أطعمة تساهم في علاج السكري دون الحاجة إلى أدوية، بحسب موقع everydayhealth.

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