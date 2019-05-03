انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عن خطوة في حياتها العاطفية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 02:46 مساءً - كشفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، عن إتمامها مراسم الخطوبة من حبيبها كلارك جايفورد.

وأكد مكتب أرديرن، في تصريح مقتضب، اليوم الجمعة، أنه تمت خطبتها من شريكها جايفورد، استعداداً للزواج.

وقال المكتب: إن "الخطوبة تمت خلال عيد الفصح مطلع الأسبوع الجاري".

وقالت في تصريحات نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، خلال زيارتها للندن، إنها تدعم حقوق المرأة ولكنها لن تطلب من شريكها الزواج.

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ويشار إلى أن أرديرن (38 عاماً) وجايفورد (41 عاماً) رزقا بطفلة تسمى "نيفي"، وستتم عامها الأول في يونيو المقبل.

وكانت أرديرن أول رئيسة حكومة تضع مولوداً وهي في الحكم، منذ أن وضعت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو طفلتها عام 1990 .

وارتفعت شعبية أرديرن، بعد هجمات المسجدين في نيوزيلندا، إلى أعلى مستوى لها منذ توليها منصبها عام 2017، حسب استطلاع للرأي.

وقال الاستطلاع الذي أجراه مركز "1 نيوز كولمار برونتون بول" المحلي، في أبريل الماضي، إنّ 51% ممّن شملهم الاستطلاع، قالوا إنهم يرون أرديرن "أفضل" رئيسة للوزراء تتولى السلطة في البلاد.

ويشار إلى أنه في 15 مارس الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية؛ أسفر عن مقتل 50 مصلياً، وإصابة 50 آخرين.