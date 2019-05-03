انت الان تتابع تفاصيل خبر في الإمارات.. لعبة إلكترونية تهدد استقرار العائلات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 02:46 مساءً - رفعت زوجة عربية مقيمة في الإمارات دعوى خلع من زوجها، بعدما منعها من لعب "بوبجي"، في حين أكدت متخصصة إماراتية أن هذه اللعبة تهدد استقرار العوائل في الدولة.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، أكدت مديرة المركز الاجتماعي بشرطة عجمان، وفاء الحوسني، تسلمها مؤخراً قضية غريبة؛ طلبت فيها امرأة عشرينية الطلاق مدعية أن زوجها حرمها من حقها في اختيار وسائل الترفيه.

وأضافت أن الزوج برر قائلاً: "طلبت منها عدم اللعب للحفاظ على تكاتف الأسرة".

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الزوج تابع: "لم يخطر على بالي أن تطلب الطلاق لهذا السبب التافه".

واضطرت الشرطة لإحالة الدعوى إلى القضاء.

وأبانت الحسني أن المركز تلقى العديد من البلاغات الغريبة ضد مدمنين على اللعبة، مشيرة إلى أن انتشار هذه الألعاب يهدد استقرار العائلات.

ونقلت منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات مؤخراً مقطع فيديو لعريس يلعب "البوبجي"، في حين بدت عروسه مندهشة من انشغاله بالهاتف أثناء حفل الزفاف.