صور| "الحماة الرخمة" و"الأم المساندة".. فنانات يرتدن ثوب الأمومة في "رمضان 2019"

دور الأمومة من الأدوار المميزة التي تلفت انتباه الكثيرون في الدراما التلفزيونية، خاصة مع قرب السباق الرمضاني، حيث تتميز بعض الفنانات بتأديتهن لهذا الدور بطريقة مختلفة ومميزة.

ويعرض "هن" أبرز الفنانات اللواتي يلعبن دور الأمومة في دراما رمضان 2019:

هالة صدقي

تجسد الفنانة هالة صدقي دور والدة الفنان عمرو سعد في مسلسل "بركة"، التي تقف بجوار ابنها ذو الأصول الصعيدية الذي يراعي مصلحة الصعايدة المغتربين في القاهرة.

ويشارك في مسلسل "بركة" عدد من الفنانين منهم عايدة رياض، أحمد حلاوة، مصطفى درويش.

ياسمين عبد العزيز

بعيدًا عن الأدوار الكوميدية تلعب الفنانة ياسمين عبد العزيز، دور الأم لطفلين في مسلسل "لآخر نفس" حيث تجسد دور مهندسة الديكور التي تدعى "أميرة"، ولديها طفلين، وخلال أحداث المسلسل يموت زوجها وتتحول حياتها للأصعب حيث يتم توريطها في العديد من المشاكل.

حنان سليمان

وفي أعوام متتالية من السباق الرمضاني، قدمت الفنانة حنان سليمان دور الأم في أكثر من عمل، وفي هذا العام سوف تلعب هذا الدور في مسلسل "علامة استفهام"، وهو من بطولة الفنان محمد رجب.

نهال عنبر

وفي مسلسل "حكايتي" تلعب الفنانة نهال عنبر دور والدة الفنان أحمد صلاح حسني، التي ترفض زواجه من الفنانة ياسمين صبري، التي تقدم أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية.

وتجسد الفنانة نهال عنبر شخصية "الحماة الرخمة" التي تتعامل مع زوجة ابنها بتعالي وتكبر، والمسلسل من إنتاج سينرجي، وإخراج أحمد أحمد سمير فرج وتأليف محمد عبد المعطى.

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عايدة رياض

وتشارك الفنانة عايدة رياض بدور الأمومة في مسلسل "أبو جبل" وهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان، حيث أنها المرة الأولى التي تشارك فيها الدراما التليفزيونية مع الفنان مصطفى شعبان.

وتجسد الفنانة عايدة رياض، دور والدة الفنانة نجلاء بدر، اللتان تمران بظروف صعبة خلال أحداث المسلسل.

يسرا اللوزي

وفي مسلسل "قمر هادي" حيث تجسد الفنانة يسرا اللوزي شخصية الأم، فهي تلعب دور البطولة النسائية أمام الفنان هاني سلامة، حيث تجمعها قصة حب في المسلسل التلفزيوني.

صابرين

تقدم الفنانة صابرين تجربة كوميدية جديدة من خلال شخصيتها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع علي ربيع، وأيضًا مع الفنان صلاح عبد الله.

سوزان نجم الدين

والدة الفنان حمادة هلال، الدور الذي تجسده الفنانة سوزان نجم الدين، في مسلسل "ابن أصول" حيث تجمعها بابنها علاقة أسرية تتشابه مع كثير من البيوت المصرية، فهي أشبه بعلاقة القط والفار، حيث تعالج المشاكل الاجتماعية في جو أسري مليء بالحب.

أنعام سالوسة

تجسد الفنانة أنعام سالوسة دور الأم والحماة في مسلسل "طلقة حظ"، فهي والدة الفنانة آيتن عامر، التي تتزوج من الفنان مصطفى خاطر، وتصبح أنعام سالوسة حماته.

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