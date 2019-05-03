صور| بتحب هدايا الألماظ.. معلومات عن خيرية هشام زوجة الفنان خالد سليم

بأزياء "فورمال" لامعة، تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، لفتت خيرية هشام الأنظار خلال ظهورها مع زوجها الفنان خالد سليم، في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي"، وحققت الحلقة ما يزيد على 100 ألف مشاهدة، خلال الساعات الماضية.

وتضمنت الحلقة مجموعة من التحديات والألعاب وأسئلة السرعة بين الزوجين، انتهت بفوز "سليم" على خيرية بفارق نقطة واحدة.

رصد "هن" أبرز معلومات عن خيرية هشام، زوجة الفنان خالد سليم، خلال النقاط التالية:-

1- ابنة رجل الأعمال المصري هشام علي.

2- والدتها هي الإعلامية مهرة راشد.

3- عُقد حفل زفاف خيرية هشام على الفنان خالد سليم في أكتوبر 2011، في إحدى فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين أبرزهم: دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، وفيفي عبده ومفيد فوزي، ورامى جمال، وجنات، كما أحيا النجم عمرو دياب الحفل، عقب شهر واحد من عقد قرانهما.

4- لديهما ابنتين وهما خديجة وكنزي.

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5- قالت خلال استضافتها مع زوجها في برنامج "3 في 1" مع الفنانة شيماء سيف، على قناة "أون أي"، في 2017، إنها "حرمت تدخل المطبخ" بعد قول زوجها لها "ريحتك كلها طبيخ"، بعد إعدادها وتقديمها طعامه المفضل "الاستيك"، متابعة: "من ساعتها بقى عنده عقدة أني أدخل أطبخ"،.

6- "الألماظ" هو هديتها المفضلة، والتي يحرص زوجها على شراءه لها في أعياد الحب "فلانتين"، كما أن يهديها لها عند تشاجرهما، كوسيلة سريعة لصلحها، وفقًا لما قاله الزوجان، في برنامج "3 في 1".

7- بحرص خالد سليم على نشر صور تجمعه بزوجته باستمرار، كما أن يهاجم التعليقات غير لائقة على صورهما عبر حسابه على "إنستجرام".

8- تظهر خيرية مع زوجها في المهرجانات والفعاليات الفنية والحفلات الغنائية، من بينها حفلات النجم عمرو دياب.

9- يستشير "سليم" زوجته باستمرار في الأعمال الفنية المعروضة عليه، سواء كانت أغاني أو أفلام أو مسلسلات.

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