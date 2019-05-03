"سمر" تطلب الخلع بعد "الصباحية": "بيطلب حاجات غريبة عشان أهله"

كانت لا تزال عروس في يومها الرابع من الزفاف، تاريخ شجارها مع زوجها لا يتعد أصابع اليد الواحدة، وفي ثاني مشاجرة حدثت بينهما ذهبت "سمر.م" البالغة من العمر 26 عاما، لمنزل أسرتها.

اعتدى الزوج "أحمد.ع" على زوجته في الأسبوع الأول من الزفاف بالضرب، بعد مشاجرة عنيفة، حيث طلب منها أن تعزم أسرته في الصباحية، "طلبات غريبة عشان أهله، وطبعا رفضت وقلتله اني عروسة، ومش هعمل حاجة، وبعدها بيومين اتخانقنا تاني وضربني".

غضب "سمر" استمر لنحو 7 أشهر، حتى أنها شعرت بقسوة زوجها البالغ من العمر 29 عاما، فهو لم يحاول أن يصالحها أو يعيدها إلى بيتها ما دفعها لرفع دعوى "خلع" حملت رقم 2157 لسنة 2018، وقالت في أسبابها استحالة العشرة بينهما.

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أقامت "سمر" الدعوى بعد 7 أشهر من الزواج، "من يومها مبيسألش فيّا ولا جه يصالحني وكذا حد من أهلي كلموه بس رفض يرجعني أو نتصالح وكل شوية يتصل ويوعدني هيرجعني ويخلف كلامه مع أهلي"، ثم علمت سمر أن زوجها على علاقة بفتاة أخرى، ولكنه في نفس الوقت يرفض طلاقها، "قالي مش عايزك ومبقتش حاسس معاكي بأمان.. طلبت الطلاق رفض.. قولتله حرام عليك التعليقة دي"، ما دفعها لرفع دعوى خلع.

وأضافت: "مش عايزة منه حاجة غير يسيبني لوجه الله.. لما هو مرتاح مع واحدة تانية عايز مني إيه".

"سمر. م" اسم مستعار لشابة عشرينية تعيش في أحد أحياء القاهرة الكبرى، فضلت إخفاء هويتها حرصًا على سلامتها.

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