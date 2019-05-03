دعوة لشريف مدكور.. آخر ما كتبته حنان كمال على "فيس بوك" قبل أن يهزمها السرطان

قبل نحو أسبوع وتحديدا في الـ25 من أبريل الماضي، شاركت الصحفية حنان كمال متابعيها، بمنشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، دعوة لشريف مدكور الذي أعلن إصابته مؤخرا بسرطان القولون.

وكتبت "حنان" في تعليقها على المنشور، "يا رب اشفيه يا رب"، وجاء في المنشور نفسه، "شريف مدكور واحد من اكتر المذيعين المصريين اللي عندهم اتساق مع النفس ومساحة رحبه في قبول الآخر واحترام الحريات الشخصية والعامه ومبسوط جدآ اننا اعرفه شخصيآ وقابلته واتكلمت معاه، النهاردة شريف مدكور اعلن اصابته بسرطان في القولون وبعد ما شكر فريق التمريض اللي رافقه للاطمئنان علي حالته قال انه هيجري جراحة دقيقة لازاله المرض في رمضان الجاي. بقلوب محبه لكل مساحات الصدق والقبول عند شريف مدكور نتمني انتصاره علي المرض الخبيث وان يمنحه الله الشفاء والصحه والعمر الطويل".

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وأعلنت إيمان كمال شقيقة حنان وفاتها صباح اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان امتد لسنوات، ونعاها عدد كبير من الوسط الإعلامي على رأسهم هشام يونس الذي كتب على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، "آن أوان الراحة الأبدية لكي يسكن الجسد وتستريحي من الألم.. لترتفعي في سلام.. المجد للروح الصابرة.. وداعا حنان كمال".

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