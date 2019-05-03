إطلالة جذابة لـ" بريانكا تشابورا" في مهرجان "بيلبورد ميوزك 2019"

فُردت السجادة الحمراء على "أم جي أم" غراند غاردن أريانا في لاس فيغاس، ليلة الأربعاء، مع وصول المشاهير إلى حفل توزيع جوائز مهرجان بيلبورد ميوزك 2019، وقد استضاف الحدث المغنية كيلي كلاركسون، للعام الثاني، والذي شهد حضور النجوم؛ للاحتفال بأكبر حفل لصناعة الموسيقى والمواهب المبدعة.

ويلهم الاتجاه المرح للحفل الحضور للتخلي عن التقليدية والذهاب إلى الإبداع في إطلالتهم في كل عام، وشهد عام 2019 استخدام النجوم لكل شيء في إطلالتهم، بداية من ارتداء بدلات بنقشة جلد الثعبان، والفستانين التول ذات الطبقات حتى بوت الكاوبوي.

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وكان من بين أفضل الإطلالات، النجمة بريانكا تشابورا، والتي ارتدت فستانا أبيض مرصع من المصمم اللبناني زهير مراد، وكذلك مغنية الراب كاردي بي، والتي ارتدت فستانا من قطعتين باللون الأصفر الكناري، والممثلة أوليفا وايلد، والاي ارتدت اللون الذهبي بداية من رأسها إلى أصبع قدمها.

وشهد الحفل العديد من العروض الموسيقية الرائعة، حيث افتتحت النجمة تايلور سويفت الحفل بأداء مباشر لأغنيتها "مي"، إلى جامب بانيك، بينما غنت مادونا مع المغنية الكولومبية مالوما، بمساعدة تقنة الهولوغرام، وكان من بين أبرز الفائزين النجم دريك، والذي صنع التاريح ليصبح أكثر الفنانين حصولا على جائزة البيلبورد، إذ حصل على 12 جائزة من أصل 27.

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ومن بين الإطلالات الأخرى، كانت النجمة صوفي تورنير، حيث جمبسوت بأنماط هندسية، وتايلور سويفت التي ارتدت فستانا قصيرا بطبقات تول باللون البنفسحي الليلك، والنجمة كيلي كلاركسون، حيث ارتدت فستانا أسود طويل بفتحة من على فخذها الأيسر.

وتألق النجم الدي جي خالد في الحفل، حيث ارتدى بدلة باللون الأسود، وقميص بنقشة الأزهار، أما فرقة جونز بروذرس، ارتدوا بدلات متشابهة كاروهات، وقد تألق النجم ديبلو، في بنطال وقميص باللون البنفسجي بتطريز الأزهار، وقد كان على طراز الكاوبوي، أما النجم زيد، ارتدى بدلة بنقشة جلد الثعبان تحتها قميص باللون الأسود.

أما النجمة جينفير هودسون، ارتدت بدلة باللون البيح الداكن وتحتها قميصا باللون الأبيض، والنجمة تانيا راد، ارتدت فستانا قصير بفتحة من الأمام باللون البنفسحي. وحضرت فرقة "بي تي إس" الكورية، وارتدى أعضائها السبع، بدلات بدرجات اللونين الأسود والرمادي.

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