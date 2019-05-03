فيديو| لقاء الخميسي في كرواتيا لقضاء أجازتها.. "خذني إلى حبك"

نشرت الفنانة لقاء الخميسي مقطعًا مصورًا من عطلتها الصيفية بكرواتيا، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "الخميسي" في المقطع، مرتدية فستانًا أبيض، وهي تتحرك على أرجوحة معلقة بأحد الأماكن العامة في مدينة دوبروفنيك الكرواتية، وعلقت قائلة: "خذني إلى المكان الذي يطغى فيه سلامك وحبك".
وكانت آخر أعمال لقاء الخميسي الفنية، مسلسل "أبواب الشك" وشاركها في بطولته خالد سليم وجيهان خليل وعائشة بن أحمد وأحمد صلاح حسني ونبيل عيسي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
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