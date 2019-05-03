5 فيتامينات يجب تناولها يوميا لبشرة صافية وصحية

جمال ونضارة البشرة من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الفتاة، وهذا يجعلها تلجأ لعمل العديد من الماسكات اليوميو الأسبوعية والشهرية، إلى جانب التقشير والتنظيف العميق في صالونات التجميل، فقدمة مجلة Dermato Endocrinology، 5 فيتامينات إذا توافرت في النظام الغذائي اليومي، لا تحتاج البشرة أي شيء أخر.

وأضح ستيفاني جراي استشاري الجلدية خلال حواره للمجلة، أن صحة الجلد الخارجي انعكاسًا لما يحدث داخل الجسم، مضيفا أن تراكم خلايا الجلد القديمة يجعل البشرة تبدو باهتة ومتضررة، لذلك يجب تعويضها بالفيتامينات المطلوبة، نظرا لأن الفيتامينات ضرورية لدفع جميع الأنشطة الخلوية.

فهناك فيتامينات يجب تناولها يوميا ومنها:

فيتامين C

يتوافر هذا الفيتامين في البرتقال والجريت فروت والكيوي، والفلفل الأحمر الحلو، فيقول الخبراء لا توجد بشرة تحصل على فيتامين C وتعاني من الجفاف، حيث أنه فيتامين ضروري لإنتاج الكولاجين، الذي يساعد على الحفاظ على شد الجلد، كما أنه يعتبر مضادة للأكسدة الذي يحمي البشرة من التلف بسبب أشعة الشمس.

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فيتامين A

يتوافر هذا الفيتامين في الكبدة والسبانخ والقرع والبطاطا، ويعمل هذا الفيتامين على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، والتخلص من الالتهابات الجلدية، كما أنه يساعد في تقليل من التجاعيد عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين، والمساعدة في إنتاج الأوعية الدموية الجديدة التي تساعد في تلوين الجلد لإعطائك توهجًا صحيا.

فيتامين E

يوجد هذا الفيتامين في زيت جنين القمح، واللوز والبندق، يساعد في سرعة التئام الجروح، والتخلص من الالتهاب الجلدية، كما أنه مضاد قوي للأكسدة الذي يحمي البشرة من التلف بسبب أشعة الشمس، يعالج جفاف البشرة ويساعد على مرونة الجلد.

الأوميجا 3

توجد الاوميجا 3 في زيت السمك، ويعمل على ترطيب البشرة ومعالجتها من الجفاف، كما أنه يعمل على التقليل من الالتهابات وعلامات الشيخوخة وتحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

فيتامين B7

يوجد فيتامين B7 في كبدة البقر، والبيض، والسلمون، يعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها، وتعويضها عن الأضرار الناتجة من تلوث الجو.

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