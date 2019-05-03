انت الان تتابع تفاصيل خبر فاجعة في الأردن.. حريق يخطف أرواح 6 أطفال من عائلة واحدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 11:46 صباحاً - توفي 6 أطفال من عائلة واحدة، وأصيب 6 آخرون، إثر اندلاع حريق في شقة سكنية في مدينة إربد الأردنية، فجر الجمعة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في مدينة إربد (شمال البلاد)، إن حريقاً شب داخل إحدى الشقق في عمارة مكونة من 5 طوابق، في منطقة شارع الرشيد، أسفر عن وفاة 6 أطفال وإصابة 3 آخرين، إضافة إلى الأب وشخصين، نتيجة اختناقهم وضيق التنفس خلال الحريق.

وأضافت أن فرقها تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة، في حين تولت فرق الإسعاف تقديم إسعافات أولية للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووصفت حالة ثلاثة من المصابين بـ"الخطرة"، فيما شكلت لجنة لمعرفة أسباب الحريق.