خمس إطلالات مميزة لتتألقي في فصل الربيع

بدأ الطقس تيجه نحو الدفء، حيث حان وقت ارتداء الصنادل؛ لذا نقدم لك هنا بعض أفكار الملابس لترتديها في إطلالات منتصف فصل الربيع.

1- يمكنك إذا أردت إطلالة لصباح مشمش جديد، شراء تنورة بأنماط مختلفة من متجر "إتش آند إم"، وقميص قصير من زارا بلون مبهج، ونظارة شمسية من "لي بيس" وحقيبة خصر من "بوم باغ" باللون البيج، وصندل بكعب عالي من "أوفيس" باللون الأسود.

2وإذا أردت الذهاب لتناول الغذاء، يمكنك شراء فستان ميدي بنقشة الكاروهات الصغيرة من "ستورز" وبليزر باللون الخوخي من زارا، وصندل بكعب من "أوتريك" باللون الطوبي، وكلبسات شعر من فاليت، وحقيبة كبيرة باللون الأسود من ميدويل.

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3- حال أردت الخروج بشكل أنيق بعد الظهيرة، أشتري جمبسوت باللون الخوخي من ساويد، وحقيبة باللون الأخضر من زارا، وشبشب من كوتش باللون الأسود، وخاتم كبير من أليغهيري، وهايلايتر للوجه من بيكا.

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4- إذا كنت خارج المنزل وحل المساء وبدأ الطقس يبرد، أشتري بنطال باللون الوردي من جيريو، وفيست باللون المسطردة من نيكست، وجاكيت باللون الرمادي من هش، وصندل فلات بأربطة باللون البرغاندي من زارا، وأقراط ذهبية أيضا من زارا.

5- إطلالة احتفالية في منتصف الربيع، اشتري جمبسوت شورت باللون الأسود من توب شوب، وقبعة باللون الأبيض من أركيت، وصندل باللون البرتقالي من تيفا، وأقراط باللون الذهبي من أوتيمبرغ، وشنطة ظهر مخططة باللونين الأبيض والأصفر من "أيه بي سي".

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