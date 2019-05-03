بيلي فايرس تتألّق بجمبسوت برفقة أختها سام

ذرفت دموع معجبي برنامج "مومي دايرز" من الضحك والمرح، خلال ليلة الأربعاء إذ الحلقة المتوقعة للبرنامج "الزفاف الخاص"، كما أن نجوم البرنامج كان لديهم نفس القدر من الإثارة حيث توجه بيلي فايرس المتزوجة حديثا وشقيقتها سام وصديقتهما المقربة فيرني ماكان إلى شوغر هون لحضور العرض نفسه للحفل.

وبدت سام، 28 عاما، ساحرة بينما تدعم شقيقتها وزوج شقيقتها الجديد، حيث ارتدت جمبسوت باللونين الأبيض والأسود بكتف واحد، وتركت شعرها الطويل منسدلا بتمويجات فضفاضة واسعة، وكشفت عن بشرتها السمراء، كما أن بيلي، 29 عاما، وفيرني، بدتا أنيقتين أيضا.

وتزوجت بيلي وغريغ، 34 عاما، واللذان لديهما طفلان، نيللي 4 أعوام، وآرثر عامين، في حفل زفاف رائع خلال إقامتهما في جزيرة كورماثي، بعد فترة خطوبة طويلة، وصورا مراسم الزفاف في خصوصية، حيث إن بيلي لم تكن ترغب في الظهور على الكاميرات.

وبعد جدال، قرر الزوجان عرض الفيديو ليلة الأربعاء في يوم خاص، وقد شاهد المعجبين الإثارة والفرح والحزن لزفاف الزوجين، بما في ذلك عدم حضور والد بيلي للحفل.

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وتألقت بيلي في تنورة قصيرة وتوب ساتان باللون الأزرق البودرة، كشف عن بطنها، ورفعت شعرها الأشقر، وارتدت حذاء بكعب عالي باللون الكريمي وشنطة باللون الذهبي، أما فيرني أرتدت فستانا قصير بكتف واحد وصندل بكعب عالي باللون الأسود، وأمسكت بشنطة باللون الأحمر صغيرة.

وارتدى غريغ ملابس كاجوال، حيث بنطال جينز باللون الأزرق، وقميصا باللون الأبيض، وظهر بشكل أنيق.

وخلال فيديو حفل الزفاف، تبادل الزوجان العهود وربطا العقدة، ووافقت بيلي على الزواج أمام 95 من الجضور، بعد 5 سنوات من الارتباط.

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