نجلاء بدر: مسؤولية الرجل ضخمة وربنا يعين الرجالة كلها

قالت الفنانة نجلاء بدر، إن الرجال يواجهون مسؤولية كبرى بالإنفاق على أسرهم، متابعة: "الصرف مسؤولية وربنا يعين الرجالة كلها".
وأكدت "بدر"، خلال لقائها مع الفنان شريف منير وابنته "أسما" في برنامج "أنا وبنتي"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن السيدات يتحملن مسؤولية أكبر، مشددة أن مسؤولية الرجل ضخمة وأن مسؤوليات النساء كثيرة: "إحنا عندنا مسؤوليات كتير بس حاجات صغيرة ومتجمعة".
وتابعت: "أنا لما ابتديت أنزل اشتغل وعشت الحياة دي بقيت بشفق عليهم، وعندنا مسؤوليات أكتر لكن الرجالة عندهم مسؤوليات أصعب، وأنا ممكن أقعد في البيت وهو هيصرف عليا على ولادي وأنا مالي، لكن هو ميقدرش يقعد في البيت".
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