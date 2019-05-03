عقب دعوة إعلامية سعودية الأزواج لتناولها.. 8 فوائد لحقن منع الحمل للرجال

تجدد الجدل حول استخدام وسائل منع الحمل للرجال، عقب مطالبة الإعلامية السعودية رندا الحمد، الرجال بتناولها خلال استضافتها في برنامج "طارق شو"، الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي، على قناة "روتانا خليجية".

ومن بين الوسائل الأكثر فعالية لتأخر الإنجاب، هي "حقن منع الحمل" للرجال التي تحدثت عنها الصحف العالمية، خلال الـ8 سنوات الماضية، ووصفوها بأنها من أكثر الوسائل "الآمنة" للرجال.

"هن" يرصد أبرز 8 فوائد خاصة بحقن منع الحمل للرجال:

1- أكد علماء بريطانيون أن نسبة نجاح تلك الوسيلة تخطى الـ96%، والتي تعد نسبة كبيرة للغاية في الأبحاث العملية.

2- ذكرت ورقة بحثية نشرت في موقع science daily الطبي، أن الأعراض الجانبية لحقن منع الحمل للرجال، تقتصر على التقلبيات المزاجية وشعور بتعب بسيط في العضلات، دون وقوع أضرار بالغة على صحة الرجال.

3- هذه الحقن أكثر أمنا وفعالية من وسائل منع الحمل التي تتعاطها النساء، حيث تتلاعب حبوب منع الحمل بالهرمونات الأنثوية، وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية وارتفاع الضغط والاكتئاب والغثيان، ويمكن أن تتسبب الأجهزة الواقية التي توضع في الرحم بحدوث تشققات وتمزق في الرحم.

4- أجريت تجربة على 320 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، متزوجون من سيدات بين عمري 18 و38 عاما، وحصل الأزواج على حقن منع الحمل الهرمونية كل 8 أسابيع ولمدة 56 أسبوعا، وتتكون الحقنة الواحدة من 200 مليجرام من بروجستوجين ذو المفعول الطويل، وألف مليجرام من أندروجين طويل المفعول يدعى تستوستيرون أنديكونيت، وسجلت 4 حالات حمل فقط خلال فترة الدراسة، وسجلت 4 حالات حمل فقط خلال فترة الدراسة.

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5- أكد 75% من الرجال المشاركين في التجارب العلمية الخاصة بتلك التقنية الحديثة، أنهم سيستخدمون هذه الوسيلة لمنع الحمل.

6- تحتوي الحقن على مادة جيل في القناة المنوية، لإقامة حاجز يمنع مرور الحيوانات المنوية إلى مجرى البول، وهي القناة التي تُعقد خلال عملية تعقيم الرجل بهدف منع الحمل، ويمكن إزالة مفعولها بحقنة ثانية تذيب حاجز المادة الهلامية، وتعيد فتح مجرى القناة المنوية.

7- أكدت نتائج الأبحاث فعالية هذه الطريقة خلالة مدة زمنية تتراوح من 1.2 عام وحتى عامين كحد أقصى، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

8- يسعى العالم حاليا لتطوير تلك الحقن، للحصول على فعالية كبيرة، ولتقليل آثار الأعراض الجانبية.

يشار إلى أن الإعلامية السعودية دعت الرجال لتناول وسائل منع الحمل، معربة عن دهشتها من امتناعهم عن تناولها، قائلة: "إيش المانع إنك تاخد مانع حمل؟"، وسط آلاف التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين المنتقد لتعاطي الزوج "مانع للحمل"، والمؤيد لذلك.

وجاءت أبرز التعليقات: "هو الرجال له حبوب منع الحمل ليش هو بيولد"، و"المفروض الرجال ياخذها إذا اتفق مع زوجته، لأنه حرام الزوجة تأخد وحدها حبوب منع الحمل، يا ريت يكون متعاون".

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