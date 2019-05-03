سردت الفنانة نجلاء بدر تفاصيل إقامتها في لندن، وعملها كمذيعة في إحدى القنوات هناك.
وقالت "بدر"، خلال لقائها مع الفنان شريف منير وابنته "أسما" في برنامج "أنا وبنتي"، المذاع عبر فضائية "ON E"؛ إنها حصلت على فرصة للعمل كمذيعة بأحد القنوات في لندن بعد تخرجها من كلية الإعلام.
وأوضحت أنها سافرت وحدها وكانت أول مرة في حياتها تسافر للخارج، وأول مرة تعتمد على نفسها بعدما كانت تعتمد على والدها ووالدتها، مشيرة إلى أنها ظلت تبكي أول 10 أيام من سفرها.
وتابعت: "أنا اتعلمت من الفترة دي قوي إزاي تديري حياتك وتحافظي على نفسك، وكل لما تسافري كل لما تتمسكي أكتر بعاداتك وتقاليدك".
وأردفت: "كنت فاكرة إني هروح أنحرف ومنحرفتش، وكنت شديدة أكتر على نفسي لأن مفيش بابا هلجأ له ومفيش الحقو".
كانت هذه تفاصيل خبر نجلاء بدر عن فترة عملها في لندن: "كنت فاكرة اني هنحرف لكني حافظت على نفسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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