بالصور| بعيدا عن مستحضرات التجميل.. طرق طبيعية للحصول على شعر لامع وناعم

تسعى كثير من السيدات للحصول على شعر لامع وناعم، حتى تبدو بشكل أكثر رقة وجاذبية، من خلال إقدامهن على استخدام مستحضرات التجميل، ظننًا منهن أنا ستجعلهن يبدون أكثر جمالًا وبأقل جهد.

ويُقدم "هُن" نصائح للحصول على شعر ناعم وأكثر لمعانا دون اللجوء لمستحضرات التجميل:

- استخدام خل التفاح

يعتبر خل التفاح من المواد الصحية والطبيعية الموجودة في أغلب المنازل، والذي يتميز بأن له العديد من الفوائد المعروفة للصحة وللبشرة، وكذلك فإن غسل الشعر بخل التفاح يوفر العديد من الفوائد الصحية لعلاج مشاكل الشعر المختلفة، حيث يساعد على إعطاء الشعر النعومة واللمعان من وقت لآخر لأنه يخلص الشعر من الدهون والأوساخ التي تتراكم عليه وتجعله يبدو غير لامع وباهت، وتجنب استعماله بكثر بالإضافة لتخفيفه بالماء.

- استخدام الماء البارد

أغسل الشعر بالماء البارد يعتبر من أصح الوسائل التي تعطي الشعر رونقًا وجمالًا عكس الماء الدافئ والساخن، الذي يسبب خشونة الشعر وفقدان اللمعان.

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- عدم المبالغة في غسل الشعر

غسل الشعر بشكل متكرر وبشكل يومي يؤثر سلبًا على مظهر الشعر ويجعله يفقد زيوته الطبيعية التي تضفي عليه جمالًا ولمعًانا، لذلك لا تغسلي شعرك أكثر من مرتين في الأسبوع.

- زيت الخروع

يستخدم زيت الخروع لتكثيف الشعر، كما لديه خصائص مرطبة، ويسمح محتواه العالي من البروتين بملء بقع الكيراتين التالفة في شعرك مما يجعل شعرك ناعمًا ولامعًا وأقل عرضة للتجعد، ومع ذلك، فإن الطبيعة السميكة لزيت الخروع تجعل من الصعب التعامل معه أثناء تطبيقه على شعرك، لذا يمكن إضافة زيت آخر له.

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