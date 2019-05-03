خشونة الملح تُعيد النعومة إلى البشرة والشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يُشكّل الملح أحد المكوّنات الغذائية الموجودة بوفرة في نظامنا الغذائي كونه يُحسّن مذاق الأطعمة التي نتناولها. ولكن هل تعلمون بأنه يتمتع بفوائد عديدة في المجال التجميلي؟ تعرّفوا على 5 منها فيما يلي.

الملح المستعمل في المجال التجميلي ليس الملح المكرّر الذي يُستعمل للمائدة. إنه الملح البحري أو الملح الإنجليزي المعروف أيضاً باسم ملح "إبسوم". وهو يحتوي على سولفات المغنيزيوم ذات الفوائد الصحية والتجميليّة العديدة. عُرف هذا الملح بمنطقة "إبسوم" في إنجلترا، وهو فعّال في علاج المشاكل الناتجة عن نقص المغنيزيوم الذي يعمل على تنظيم ما يزيد عن 300 أنزيم في الجسم.

يتمتع هذا الملح بفعالية في علاج مشكلات البشرة المختلفة، إذ يساعد في تجديد البشرة كونه مقشّرا جيّدا للبشرة يعمل على تخليصها من طبقات الجلد الميت. وهو يساعد في علاج حبّ الشباب، كما أنه مرطّب ومنعّم رائع للجلد، مقشّر للشفاه، معالج للتصبّغات الجلديّة والبقع الداكنة. كما أنه يخلّص الجلد من الزيوان ويُستعمل كمرطّب ومنعّم لليدين.

1- مقشّر مثالي للجسم

يؤمّن الملح مفعولاً مقشراً ومنعشاً للجسم، كما ينظّف المسام بالعمق ويحارب توسّعها. طبّقوه على بشرة رطبة ودلّكوه بحركات دائريّة من القدمين صعوداً إلى القسم الأعلى من الجسم، مع التركيز على المناطق التي تكون فيها البشرة سميكة مثل الكوعين والركبتين. على أن يقتصر استعمال هذا التقشير على مرة واحدة أسبوعياً فقط.

2- شامبو جاف طبيعي

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يُشكل الملح علاجاً فعّالاً للشعر الدهني. اخلطوا 9 ملاعق كبيرة من ملح "إبسوم" مع مقدار نصف فنجان شاي من الشامبو الخاص بالشعر الدهني. دلّكوا ملعقة كبيرة من هذا الخليط على الشعر الجاف ثم اشطفوا الشعر بالماء وستلاحظون أن من شأن ذلك المساهمة في التخفيف من الإفرازات الدهنيّة.

3- مُكثّف للشعر

لإضفاء المزيد من الكثافة على الشعر، اخلطوا كميّة البلسم أو القناع الذي تستعملونه للشعر مع الكميّة نفسها من الملح. سخّنوا المزيج قليلاً في وعاء تضعونه في حمام مائيّ ساخن وعندما يصبح فاتراً طبّقوه على كامل الشعر واتركوه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه جيّداً بالماء.

4- منظّف لبشرة الوجه

تتميّز بشرة الوجه بكونها أكثر حساسية من بشرة الجسم، ولذلك فهي تحتاج إلى عناية خاصة في هذا المجال. أضيفوا نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كميّة منظّف الوجه الذي تستعملونه، دلّكوا الخليط على البشرة ثم اشطفوها جيداً وستحصلون على بشرة نقيّة وناعمة في الوقت نفسه.

5- محارب لجفاف بشرة القدمين

تعاني بشرة القدمين في فصل الصيف من الجفاف والتشقّق نتيجة التعرّض للأجواء الحارة والمكيّفة. لمعالجة هذه المشكلة، استعينوا بملح "إبسوم". يكفي فرك بشرة القدمين بالملح وزيت الزيتون أو زيت اللوز مع القليل من الزيت العطري الذي تفضّلون ثمّ شطفها جيداً للحصول على بشرة ناعمة الملمس.