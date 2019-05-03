الأطعمة الحيوانية النيئة تضر بالطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذرت طبيبة الأطفال الألمانية هيلديغارد برتسيرمبل من تقديم الأطعمة الحيوانية النيئة للأطفال الصغار دون تسخينها جيداً؛ لأنها تحتوي أحياناً على جراثيم يمكن أن تُلحق أضراراً بالطفل، لافتةً بقولها: "يسري ذلك أيضاً على جميع المنتجات والأطعمة التي يتم إعدادها من أطعمة حيوانية نيئة".

وأرجعت البروفيسور برتسيرمبل من شبكة "الصحة سبيلك للحياة" بمدينة بون الألمانية ذلك إلى عدم اكتمال نمو جهاز المناعة لدى الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين عام إلى ثلاثة أعوام بدرجة تُمكنه من التصدي لهذه الجراثيم.

وأوضحت طبيبة الأطفال برتسيرمبل أن هذا الأمر يسري على الحليب الخام والجبن المصنوع منه واللحوم النيئة كاللحم المفروم والنقانق الخام وكذلك الأسماك النيئة والمأكولات البحرية والبيض النيء والأطعمة المحتوية عليه ولم يتم تسخينها وكذلك السلمون المدخن.