بالفيديو والصور| في كنيسة المشاهير.. تفاصيل حفل زفاف sophie turner نجمة game of thrones

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في مفاجأة تابعها الملايين من متابعي المسلسل الشهير game of thrones، تزوجت نجمته طول المواسم الثمانية سانسا ستارك، أو الممثلة صوفي ترنر من جو جوناس نجم فرقة Jonas Brothers في حفل كنسي بلاس فيجاس.
أقيم الحفل بعد أقل من ساعتين من اختتام جوائز بيلبود للموسيقى لعام 2019، حيث توجه جو جوناس البالغ من العمر 29 عاما، وصوفي تيرنر البالغة من العمر 23 عاما، إلى كنيسة زفاف في لاس فيغاس ليعلنا الزواج رسميًا بعد الحصول على رخصة زواج يوم الأربعاء 1 مايو.
خلال دقائق من بدء الزفاف بدأ عددا من النجوم والمقربين من الثنائي في وضع صورا ومقاطع مصورة من حفل على "ستوريز" "إنستجرام" وعلى "تويتر"، توثيقا لتلك اللحظات الرائعة، وظهرت تيرنر بفستان الزفاف الأبيض، تمشي في الكنيسة وبجانبها زوجها.
أقيم حفل الزواج في كنيسة صغيرة تعرف بليتل وايت ويدينج، في فيجاس تشتهر بـ"نفق الوعود"، والتي شهدت زيجات مشاهير كبار على مر السنين، مثل بريتني سبيرز، إيفا لونجوريا، مايكل جوردان، وبروس ويليس، وديمي مور.
وكان "جو" و"صوفي" قد صرحا في الأصل أنهما يخططان للزواج في فرنسا هذا الصيف، كما كشفت صوفي بأن النجمة المشاركة معها في Game Of Thrones، وصديقتها المفضلة في الحياة الحقيقية Maisie Williams أو آريا ستارك ستكون هي "وصيفة العروس"، لكن الصور والفيديوهات المسربة لم توضح وجود ميسي في حفل فيجاس، الأربعاء، ما يعني أن صوفي يمكن أن تقيم حفلا آخر أكثر فخامة.
وقدم حفل زفاف الثنائي اللذين بدءا المواعدة في عام 2016، شخصا في هيئة إلفيس بريسلي، ثم التقطا جلسة تصوير على سيارة كاديلاك من اللون الوردي، طراز الخمسينيات، وفيما يبدو ارتدت صوفي فستان أبيص بسيط من الحرير الأبيض.
عقب الزفاف قفز الزوجان إلى الجاكوزي في الفندق، بينما كانا لا يزالان يرتديان ملابس زفافهما، والتقط لهما أصدقائهما صورا تذكارية، مع انتظار حفل الزفاف الكبير المقرر عقده في فرنسا.
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