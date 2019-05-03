"هايدي" تلجأ للخلع بعد محاولات زوجها التخلص منها بسبب عملها: "روحي كانت هتطلع في إيده"

تحولت حياتهما إلى جحيم، وأصبح الضرب والإهانة هو الغالب في تعاملتهما اليومية، تحول جسمها إلى كتل دموية نتيجة الضرب المبرح الذي تتعرض له بشكل يومي من زوجها، ذو الـ39 عامًا.

تتمنى "هايدي و."، يوميا، الموت رفضًا للحياة التي تعيشها بعدما تركت عملها كمعلمة لغة إنجليزية في إحدى المدارس الخاصة.

"أجبرني أني اسيب الشغل بعد جوازنا بشهر، وإلا هطلق"، بهذه الكلمات بدأت "هايدي"، 26 عامًا، حديثها لـ "هُن"، محاولة وصف المعاناة التي تعيش فيها مع زوجها بعد مرور شهرًا واحدًا على الزواج.

Advertisements

أرادت التحرر من سيطرة الزوج وحاولت العمل من داخل المنزل في بيع الأطعمة المنزلية، لكن للمرة الثانية ينهال عليها بالضرب: "دماغي اتفتحت منه لما عرف أني ببيع الأكل للناس، علشان أسلي وقتي وأوفر مصدر رزق".

تحولت حياة "هايدي" إلى فراغ دائم وهو ما شجعها على محاولة الحديث مع زوجها عن رغبتها في العمل من جديد: "حاولت اتكلم معاه ولكن حقده عليا، أني أنجح عنه جعله يحاول التخلص مني": "آخر خناقة بينا حاول يخنقني، روحي كانت هتطلع في إيده".

الإهانة والضرب المستمر حتى محاولات قتلها لرغبتها في العمل جعلها تتخذ قرارها باستحالة استمرار الحياة بينهما، وبعد رفضه الطلاق اختارت الخلع ليكون سبيلها في التخلص منه.

​