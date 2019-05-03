بثور الأقدام .. لماذا تنشأ وكيف يمكن مواجهتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعد بثور الأقدام من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ حيث إنها تتسبب في الشعور بالألم أثناء المشي. فلماذا تنشأ هذه البثور وكيف يمكن مواجهتها؟

للإجابة على هذه الأسئلة قال البروفيسور الألماني مارتن شيرير إن البثور تهاجم الأقدام لأسباب عدة، منها ضيق الحذاء والجوارب الخاطئة والتحميل الخاطئ على القدم.

وحذر أستاذ الطب العام بمستشفى هامبورج/إبندروف الجامعي من "فقع" بثور الأقدام، وإلا سينشأ جرح مفتوح يكون عرضة للجراثيم والعدوى. وفي حال تعرض البثور للفقع من تلقاء نفسها، فإنه ينبغي تعقيمها جيدا.

وبدلا من فقع البثور ينصح شيرير باستعمال لاصقة طبية تحتوي على مادة فعالة من أجل تسريع وتيرة شفاء الجرح من ناحية وحمايتها من الأوساخ والاحتكاك المؤدي للفقع من ناحية أخرى.